مقبلات كأس العالم صينية جبن الماعز بالجوز المحمص كل حفل يحتاج الى صينية مقبلات شهية. خبز مقرمش، فواكه مختلفة ، قرص من العسل، وفي وسطها قرص من الجبن المذاب. لما لا تتعلمي معنا طريقة تحضير هذه الصينية الشهية من مكونات متوفرة في المنزل والاستمتاع بها اثناء متابعة مباريات كأس العالم.

ما هو جبن بري؟

يشتهر جبن بري بقشرته البيضاء الناعمة وملمسه الداخلي الناعم، وهو طعام شهي وفخم. مصنوع من حليب الأبقار أو الماعز، وهو ذو نكهة مهدئة وناضجة. مع نكهة رقيقة من الفطر الطازج والزبدة السوتيه، ولمسة نهائية كريمية وناعمة.

أصل جبن البري من Seine-et-Marne في شمال فرنسا ، ويعتبر من الاجبان الفخمة التي زينت طاولات الملوك في العصور الوسطى. في كثير من الأحيان بالمقارنة مع كممبرت ، البري أكثر اعتدالًا وله نغمات أخف من الكريمة والزبدة ، بينما يحتوي كممبرت على نغمات أعمق من الفطر والأعشاب. وكلاهما مغطى بقشرة بيضاء مميزة - صالحة للأكل بالكامل ومليئة بالنكهة.

مقبلات كأس العالم صينية جبن الماعز بالجوز المحمص

المكونات:

1 قرص جبن بري أو كاممبرت أو أي جبن من اختيارك

زبدة التين الجاهزة أو أي زبدة فاكهة مفضلة لديك

2 كوب من الجوز المقطع أو المفروم

قرص عسل للزينة

1 خبز باغيت، شرائح ومحمصة أو توست بريوش مقرمش أو مقرمشات متنوعة

مقبلات كأس العالم صينية جبن الماعز بالجوز المحمص

الطريقة:

تجمع المكونات وتوضع في صينية التقديم. يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت .

ضعي الجوز في طبق خزفي في الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة أو حتى يتحمص قليلاً وتفوح رائحته.

أثناء تحميص الجوز، تقص قطعة من ورق البرشمانت وتوضع على صينية الفرن ثم يوضع قرص جبن البري فوقها.

توضع الصينية في الفرن ويرش الجزء العلوي بكمية وفيرة من زبدة التين. وتوضع في الفرن وتخبز لمدة 20 إلى 30 دقيقة .

عندما يتم تحميص الجوز ، أخرجيه من الفرن وقطعيه إلى شرائح خشنة .

تحقق من جبن البري. عندما يصبح طرياً وجافاً من الأعلى عند النقر عليه ، أخرجيه من الفرن وارفعيه عن ورق البرشمان وضعيه في صينية التقديم.

يرش الجوز المحمص فوق الجبن الساخن، ترتب الصينية بقطع الخبز المحمص ، ويوضع قرص العسل الى الجانب ويقدم .

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