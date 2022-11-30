أضلاع لحم البقر المشوية بصلصة الباربيكيو هل فاز فريقك المفضل في مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، وتفكر في عمل حفل شواء لذيذ وشهي؟ لما لا، يمكنك الاحتفال بعد كل مباراة يفوز بها فريقك، نقدم لكم وصفة الأضلاع المشوية بالتوابل الإيطالية وصلصة الباربيكيو اللذيذة.

المكونات:

2 أضلاع اللحم البقري القصيرة

التوابل:

1 ملعقة كبيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

1 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

1 كوب من صلصة الباربيكيو المفضلة لديك

نصف كوب ماء

1 ملعقة صغيرة من الدخان السائل

بصلة صفراء متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة إلى شرائح

الطريقة:

لا يوجد شيء صعب في هذه الوصفة على الإطلاق! أنت بحاجة الى اضلاع بقر ذات جودة عالية، وتوابل طازجة، وقدر طهي بطيء وشهية كبيرة لتناول الطعام.

في وعاء صغير، اخلطي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة صغيرة من كل من الفلفل ومسحوق الثوم ومسحوق البصل والأوريغانو والفلفل الحلو .

تغسل الضلوع القصيرة في الماء البارد ثم تجفف باستخدام مناشف ورقية. تتبل الضلوع بسخاء باستخدام خليط التوابل، مع التأكد من فرك التوابل على جانبي اللحم .

إذا سمح الوقت ، توضع الأضلاع في الثلاجة لمدة 24 ساعة (مع فركها جيدًا كل 12 ساعة).

توضع الاضلاع في قدر الطهي البطيء مع كوب واحد من صلصة الباربكيو ، ونصف كوب من الماء ، وملعقة صغيرة من الدخان السائل ، وبصل مقطع اختياريًا .

تطهى الضلوع على حرارة عالية لمدة 5 ساعات .

لتحميص الاضلاع ، ضع الاضلاع على رف سلكي مبطن بورق البرشمان وقم بتغطيتها بسخاء بمزيد من صلصة الباربكيو .

توضع تحت الشواية لبضع دقائق فقط. حتى تتحمر قليلاً.

قلب اللحم وأضف المزيد من صلصة الباربكيو. ثم ضعها مرة أخرى تحت الشواية لمدة 2-3 دقائق أخرى .