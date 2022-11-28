مقبلات كأس العالم ميني تاكو الدجاج نسخة خفيفة ومصغرة من لفائف التاكو المكسيكية الكلاسيكية! يمكنك اعدادها بالدجاج وتوابل التاكو وصلصة الطماطم. يمكنك تحضير الحشو في الليل ثم تحضيرها قبل موعد المباراة وتقديمها للضيوف في الوقت المناسب.

تاكو الدجاج مقبلات شهية وسريعة يمكنك تحضيرها في المنزل بعدة مكونات مثل الدجاج، اللحم أو حتى الخضار إذا كنت نباتية، التوابل هي السر في الطعم الشهي.

مقبلات كأس العالم ميني تاكو الدجاج

المكونات:

2 - 3 أكواب صدور دجاج مبشورة

نصف كوب جبن شيدر مبشور خالي الدسم أو جبن شيدر قليل الدسم

2 ملاعق صغيرة بهار تاكو

1 ملعقة صغيرة ملح

16 تورتيلا حجم صغير مصنوعة من دقيق الذرة

مقبلات كأس العالم ميني تاكو الدجاج

الطريقة:

يسخن الفرن على درجة حرارة 400 .

تطهى صدور الدجاج في طبق بايركس مع القليل من الماء، حوالي 35-40 دقيقة. يجب أن يصل الدجاج إلى درجة حرارة داخلية 165 درجة عند النضج. اتركيه ليبرد قليلاً ، ثم تقطع الى قطع صغيرة.

تخلط جميع المكونات في وعاء متوسط ​​الحجم مع قطع الدجاج.

على نار متوسطة تسخن التورتيلا في مقلاة صغيرة من الحديد، على كل جانب حتى تصبح دافئة ، حوالي 20 ثانية لكل جانب .

تسكب كمية مناسبة من خليط الدجاج على التورتيلا ، وتلف بإحكام قدر الإمكان، ثم توضع جانباً على طبق غير لاصق. تدهن كل لفافة تورتيلا بزيت الزيتون أو ترش برذاذ الطبخ غير اللاصق. تخبز لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح الميني تاكو ساخنة ومقرمشة .

يرش التاكو بجبن الشيدر المبشور ثم تعاد إلى الفرن حتى تذوب. يضاف القليل من لبن الزبادي اليوناني العادي قليل الدسم أو الجواكامولي أو السالسا .

نصيحة: ينشر الخليط بسرعة على التورتيلا الساخنة قبل أن تبرد. هذا يساعد على منع تكسر التورتيلا. من المحتمل أن يكون هناك بعض الشقوق لأنه من الصعب منعها تمامًا. طريقة أخرى لتسخين التورتيلا ، تدفء على حمام ساخن حتى تصبح أكثر مرونة .

الروبيان المشوي مع الخضار في أكياس الالمنيوم

أكواب القرع والتفاح بالتوابل الدافئة