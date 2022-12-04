دجاج مشوي بزبدة الطماطم لعشاء الكريسماس هل تبحثين عن وصفة دجاج مشوي سهلة وسريعة مناسبة للاحتفال بالكريسماس مع الاهل والأصدقاء، قد لا يكون اختيارك الأول هو الدجاج بوجود الديك الرومي وفخذ الخروف، ولكننا نعدك بـأن الطعم الذي ستحصلين عليه من هذه الوصفة سيجعل ضيوفك ينسون كل الأطباق الأخرى. زبدة الطماطم تصنع العجائب على الدجاج. فهي لا تحافظ على رطوبة اللحم فحسب ، بل تمنحه نكهة حموضة وحلاوة مناسبة، انها طريقة رائعة لإضافة بعض الإثارة إلى الدجاج المشوي الكلاسيكي. يمكنك إضافة الخضار المفضلة لديك مثل الجزر والبطاطا والفطر.

المكونات:

1 دجاجة كاملة

1 ½ رطل من بطاطا الصغيرة، مقطعة الى ارباع

حبتان كبيرتان من الكراث، مقطعة إلى شرائح نصف دائرية

التوابل:

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 ملعقة صغيرة الخردل

ربع ملعقة صغيرة فلفل حار

ملح وفلفل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

½ كوب زبدة غير مملحة

¼ كوب من معجون الطماطم

1 ملعقة كبيرة من أوراق الزعتر الطازجة

الطريقة:

يحضر خليط التوابل في طبق صغير، يُمزج الكمون، الخردل ، الفلفل الحار ، 1 ملعقة كبيرة الملح ، وعدة حبات من الفلفل الأسود .

يفرك خليط البهارات على الدجاجة. وتترك في وعاء بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة .

يسخن الفرن إلى 400 درجة. في وعاء كبير ، تخلط البطاطا والكراث والزيت. تتبل بالملح والفلفل الأسود. توضع نصف كمية البطاطا والكراث في قدر مقاوم للحرارة. توضع الدجاجة فوقه.

في وعاء متوسط ​​الحجم ، تخفق الزبدة ومعجون الطماطم والزعتر وملعقة صغيرة من الملح حتى تصبح ناعمة. احتفظي بربع كوب من زبدة الطماطم للتقديم. يُدهن الدجاج بالكامل بزبدة الطماطم المتبقية.

غطي الصينية جيداً وضعيها في الفرن لمدة 45 دقيقة. اكشفي الغطاء واستمري في التحمير من 35 إلى 45 دقيقة أخرى. ثم اتركيها ترتاح 15 دقيقة قبل التقطيع .