مقبلات كيش الروبيان مع الليمون هل تحتاج إلى طبق فاخر لتقدمه في أي احتفال خاص؟ جرب هذه الوصفة الشهية من الروبيان مع الليمون الذي يمكنك صنعه بسهولة في المنزل وإبهار الجميع بمهاراتك في الطهي. ستحتاج إلى أوراق فيلو لعمل المعجنات ، ولكن إذا لم تتمكن من العثور عليها ، يمكنك استخدام أي نوع آخر من رقائق المعجنات أيضًا. يُطهى الروبيان بشكل منفصل ، بينما تُخبز العجينة حتى تصبح مقرمشة. ثم يتم الجمع بين الاثنين لتشكيل الطبق النهائي. جرب هذه الوصفة وقم بتقييمها وأخبرنا رأيك. طبخ سعيد!

هل الكيش صحي؟

الكيشي مصنوع أساسًا من البيض ، وهو عبارة عن وجبة مكونة من طبق واحد تتكون من البروتين والكالسيوم والفيتامينات الأساسية والمعادن. يمكن أن يكون الكيش طبقًا صحيًا عند تحضيره باستخدام عدد قليل من المكونات.

مقبلات كيش الروبيان مع الليمون

مقادير الروبيان مع ليمون كيش:

200 جرام روبيان

1 ملعقة كبيرة أوراق شبت مقطعة

4 بيضات

¼ كوب حليب قليل الدسم

15 جم جبن بارميزان مبشور

4 ملاعق كبيرة بصل أخضر مفروم

1 ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور

2 ورقة فيلو

1 ملعقة طعام زيت زيتون بكر

ملعقتان كبيرتان من البازلاء الخضراء المطحونة

مقبلات كيش الروبيان مع الليمون

كيف صنع كيش الروبيان بالليمون:

الخطوة 1 سخن الفرن

يُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

الخطوة 2 نخلط المكونات

في وعاء ، أضيفي الروبيان النظيف والبصل الأخضر ومعجون البازلاء والشبت وقشر الليمون المبشور. تخلط جيداً حتى تتجانس. سخني 1 ملعقة كبيرة زيت في مقلاة واطبخي هذا الخليط حتى ينضج الروبيان.

الخطوة 3 قم بعمل الطبقات

ضعي ورقة فيلو واحدة على سطح مستو. رشي بالزيت. ضعي ورقة الفيلو الأخرى عليها ورشيها بالزيت مرة أخرى. لفي الجوانب قليلاً لعمل نفخة من المعجنات.

الخطوة 4 خبز فطيرة المعجنات

ضعي فطيرة المعجنات على صينية الخبز. اخفقي البيض وجبن البارميزان المبشور والحليب في وعاء. اسكبيها بالكامل على فطيرة المعجنات واخبزيها لمدة 35 دقيقة.

الخطوة 5 جاهز للتقديم

بمجرد خبزها ، ضعي الروبيان المطبوخ عليها وقدميها ساخنة.

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