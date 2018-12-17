اصنعيه بنفسك: مقشر الجسم بالقهوة والسكر لبشرة متوهجة

كلنا نعشق رائحة القهوة الطازجة والشهية، ولكن هل تعلم بأن القهوة يمكن أن تكون منعشة للبشرة أيضاً، هذه الوصفة البسيطة سوف تحول بقايا القهوة الى مستحضر تجميل فعال ومثالي لاي بشرة.

أنت بحاجة الى:

نصف كوب قهوة

¼ كوب سكر

2ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

3 كبسولات فيتامين E

الطريقة:

تخلط جميع المكونات للحصول على معجون خشن.

ينظف الجلد جيدا قبل تطبيق المقشر.

باستخدم أصابعك يدلك المزيج بلطف ، بحركات دائرية ، على بشرتك.

دعيه من 5-10 دقائق مع التدليك بلطف لتقشير الجسم.

يغسل الخليط عن الجسم باستخدام الماء والشامبو المرطب.