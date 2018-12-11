اصنعيه بنفسك: مقشر السكر بالنعناع والقهوة

يعد هذا المقشر ذو الرائحة المنعشة بالنعناع والقهوة من افضل المقشرات خلال موسم العطلات! يعد النعناع أحد أكثر العطور القوية والمنعشة. إنه خيار رائع لمنتجات الجسم المصنوعة منزليا، خاصة في الحمام ، حيث أنه ينشط ويوقظك.

مقشر النعناع والقهوة

في الشتاء تحتاج البشرة الى العناية الخاصة بسبب الظروف الجوية الشتوية التي تسبب الجفاف، ولكن مع إضافة زيت جوز الهند الى هذه الوصفة الرائعة المصنوعة من السكر فلا داعي للقلق بعد اليوم.

المكونات:

½ كوب حبيبات السكر

¼ كوب قهوة ، طازجة

2-3 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

12-15 من قطرات زيت النعناع العطري

الاتجاهات:

يخلط السكر والبن ، و 2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند جيدا.

يضاف النعناع حسب الرغبة.

ينقل إلى حاوية محكمة الإغلاق مثل جرة ميسون. يلف بالاشرطة ويقدم كهدية رمزية.