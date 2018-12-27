مقشر الشوكولاتة والسكر

يمكنك صنع هذا المقشر الرائع والسهل للحصول على بشرة ناعمة تنبعث منها رائحة رائعة.

المكونات:

½ كوب سكر قصب خام

½ كوب سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو الخبز

¼ كوب زيت اللوز زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

½ ملعقة صغيرة. الفانيليا

رقائق الشوكولاته

2-3 قطرات زيت فيتامين E اختياري

الطريقة:

تخلط السكريات والكاكاو في وعاء. قم بإضافة الزيت ببطء حتى يكون لديك التناسق المطلوب.

أنا أفضل أن يكون أكثر جفافاً من دهني. ولكن بالطبع يمكنك أن تجعلها حسب ما تروق لك.

تضاف الفانيلا وفيتامين E إذا رغبت في ذلك ويقلبان جميعًا معًا حتى يجتمعان.

يخزن في وعاء أو حاوية محكمة الإغلاق.

تحفظ لمدة تصل إلى 3 أشهر.