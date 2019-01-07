اصنعيه بنفسك: مقشر القهوة والفحم للحد من السيلوليت

هل تبحث عن مقشر مثالي لتنظيف الجسم والتخلص من السموم وتنشيط البشرة مع الحد من السيلوليت؟ هذه المقشر مع الزيوت الأساسية سيوفر لك العديد من الفوائد ، وسوف يترك بشرتك نضرة وناعمة ونظيفة.

المكونات:

8 أونصة زجاج مع غطاء

¼ كوب زيت جوز الهند العضوي

1 كوب من القهوة العضوية الجافة

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفحم المنشط

8 قطرات من زيت الجيرانيوم الاساسي

10 قطرات من زيت الليمون العطري

الطريقة:

تضاف بقايا القهوة إلى كوب قياس جيد أو وعاء خلط. يفضل استخدم بقايا القهوة الجافة. بقايا القهوة الرطبة أو المستعملة ستتكون في القوالب بشكل جيد، حتى لو جففتها في الفرن قبل استخدامها.

تاليا يضاف زيت جوز الهند. إذا كان من الصعب جدا، توضع الجرة في وعاء من الماء الساخن لعدة دقائق حتى يليين (لا تجعله ساخنا جدا).

يصب زيت جوز الهند على القهوة.

تمزج القهوة وزيت جوز الهند باستخدام ملعقة مطاطية حتى يجانس بشكل جيد.

يخلط زيت جوز الهند والقهوة في كوب زجاجي.

بعد ذلك ، تضاف الزيوت العطرية بعناية. ويقلب حتى يمتزج جيدا.

يقاس الفحم المنشط (تأكد من وضعه في مكان محضر مسبقا لانه قد يجعل المكان متسخا!) يضاف إلى خليط مقشر القهوة. يقلب حتى يمتزج جيدا.

يضاف مسحوق الفحم المنشط إلى الكوب الزجاجي فوق القهوة ، وزيت جوز الهند والزيوت العطرية.

تنقل القهوة والفحم الى وعاء زجاجي للتخزين باستخدام ملعقة.

ينقل مقشر القهوة والفحم إلى وعاء زجاجي للتخزين.

يوضع شريط لاصق مع اسم المنتج وتاريخه على الجرة لمعرفة تاريخ الصنع.