اصنعيه بنفسك: مقشر اللافندر والملح بالفانيلا

مقشر اللافندر والملح بالفانيلا المفيد للبشرة وللتخلص من الجلد الميت..

المواد:

جرة زجاجية مانعة للتسرب (أي حجم)

2 كوب ملح إبسوم

1 كوب ملح البحر

2 ملعقة كبيرة مستخلص الفانيليا

½ كوب زيت (يمكنك استخدام جوز الهند والزيتون والفول السوداني)

15 قطرة من زيت اللافندر

ملون غذائي أحمر وازرق (اختياري)

الطريقة:

في وعاء خلط كبير يخلط ملح الابسوم وملح البحر جيدا.

يضاف الزيت ويخلط جيدا ، تأكد من أن يتم تغطية كل الملح في الزيت.

يضاف زيت الفانيليا واللافندر ويخلط جيدا.

تضاف بضع قطرات من ملون الطعام لعمل لون مناسب يشبه اللافندر.

يصب فرك الملح بعناية في الجرة.