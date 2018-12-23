مقشر الليمون وجوزالهند لتبييض اليدين

مقشر الليمون وجوزالهند لتبييض اليدين

المقادير:

2 ½ كوب سكر ؛ مقسم

¼ كوب زيت جوز الهند (زيت اللوز)

10-15 من قطرات زيت الليمون الطبيعي

الليمون (اختياري)

الطريقة:

يوضع السكر في وعاء كبير ثم يوضع جانبا. يوضع ربع كوب من زيت جوز الهند في وعاء آمن الميكروويف لمدة 30 ثانية أو حتى يذوب الزيت. يصب الزيت على السكر ويمزج جيدا. تضاف قطرات الليمون. إذا رغبت في ذلك ، تضاف نكهة الليمون للحصول على لون إضافي ورائحة. باستخدام مبشرة صغيرة ، تقشر الليمون ويجمع الخليط.

إذا كان فرك السكر لا يزال "رطبًا" ، يضاف ¼ كوب إضافي من السكر للوصول إلى التناسق المطلوب.

يوضع في جرة صغيرة زجاجية. ويطبع على ورقة صغيرة اسم المقشر وتلصق على الجرة.