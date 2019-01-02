مقلوبة الفول على طريقة الشيف إيناس عاهد

المقادير:

-3 كوب أرز أمريكي

- نص كوب أرز مصري

- زيت لقلي الفول

- فول أخضر مقطع مقلي

-2 دجاجه مسلوقه

- مرقة الدجاج

- ملح

- بهار مشكل

- فلفل أسود

- كركم مطحون

- قرفه

- لوز للزينه

- زيت إضافي للأرز

طريقة التحضير:

- أولاً، نسلق الدجاج ويوضع جانباً ونقلي الفول الأخضر بعد تقطيعه وغسله حتى يشقر نضع بالطنجره الدجاج وعليه البهار.

- ثم نضع الفول الأخضر ثم الأرز مخلوط مع البهارات ومنقوع مسبقًا ثم نمره بمرقة الدجاج وعليها أيضًا من البهارات الموضوعه على الأرز ويترك لتنشف الماء.

- ثم نسخن قليلا من زيت القلي ويوضع على الأرز ويقدم، وعليه بعض اللوز، وصحتين وعافية.

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