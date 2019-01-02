مقلوبة الفول على طريقة الشيف إيناس عاهد
مقلوبة الفول على طريقة الشيف إيناس عاهد
المقادير:
-3 كوب أرز أمريكي
- نص كوب أرز مصري
- زيت لقلي الفول
- فول أخضر مقطع مقلي
-2 دجاجه مسلوقه
- مرقة الدجاج
- ملح
- بهار مشكل
- فلفل أسود
- كركم مطحون
- قرفه
- لوز للزينه
- زيت إضافي للأرز
طريقة التحضير:
- أولاً، نسلق الدجاج ويوضع جانباً ونقلي الفول الأخضر بعد تقطيعه وغسله حتى يشقر نضع بالطنجره الدجاج وعليه البهار.
- ثم نضع الفول الأخضر ثم الأرز مخلوط مع البهارات ومنقوع مسبقًا ثم نمره بمرقة الدجاج وعليها أيضًا من البهارات الموضوعه على الأرز ويترك لتنشف الماء.
- ثم نسخن قليلا من زيت القلي ويوضع على الأرز ويقدم، وعليه بعض اللوز، وصحتين وعافية.
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