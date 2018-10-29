كيفية طبخ الخبيزة

المكونات:

- كوبان من أواق الخبيزة مغسولة ومفرومة ناعمة.

- بصلتان مفرومتان ناعماً.

- ملعقتا زيت زيتون.

- ملعقة صغيرة ملح.

- عصير ليمونة.

طريقة تحضير:

- أولاً نضع الخبيزة كمية من زيت الزيتون في قدر الطبخ.

- ثمّ نضيف كمية البصل ونقلبها جيداً حتى تصبح لونها ذهبياً طرياً.

- ثم نضيف الخبيزة إلى البصل، ونقلبها معه جيداً حتى تخرج كل السائل الموجود بها.

- نرش الملح ونقلب الخبيزة الى أن تنضج، وتحتاج الخبيزة دقيقتين إلى ثلاث فقط لتنضج حتى نستمتع بفوائدها دون أن تتأثر بالطبخ.

- وأخيراً، نضيف القليل من عصير الليمون إلى الخبيزة وصحتين وعافية.

للمزيد:

طريقة عمل فتة العدس بالخل والثوم

سلطة العدس اللبنانية

طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر الشهية

مشروبات شتوية لمكافحة الزكام