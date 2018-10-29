كيفية طبخ الخبيزة
كيفية طبخ الخبيزة
المكونات:
- كوبان من أواق الخبيزة مغسولة ومفرومة ناعمة.
- بصلتان مفرومتان ناعماً.
- ملعقتا زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة ملح.
- عصير ليمونة.
طريقة تحضير:
- أولاً نضع الخبيزة كمية من زيت الزيتون في قدر الطبخ.
- ثمّ نضيف كمية البصل ونقلبها جيداً حتى تصبح لونها ذهبياً طرياً.
- ثم نضيف الخبيزة إلى البصل، ونقلبها معه جيداً حتى تخرج كل السائل الموجود بها.
- نرش الملح ونقلب الخبيزة الى أن تنضج، وتحتاج الخبيزة دقيقتين إلى ثلاث فقط لتنضج حتى نستمتع بفوائدها دون أن تتأثر بالطبخ.
- وأخيراً، نضيف القليل من عصير الليمون إلى الخبيزة وصحتين وعافية.
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