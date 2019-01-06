عادات يومية لمنع تجاعيد الرقبة.. تعرفي عليها

أضيفي إلى روتينك اليومي شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً. (shutterstock.com)

تعتبر منطقة الرقبة من المناطق الحرجة لدى الكثير من السيدات فقد نشاهد العديد من السيدات ذو إطلالة غاية في الأناقة ولكن يفسد هذه الإطلالة تجعد وترهل الجلد في منطقة الرقبة.

هناك العديد من الخطوات التي يجب الاعتماد عليها من أجل إبطاء عملية ترهل وتجعد الجلد أو كما يصفها المختصون «علامات الشيخوخة» فهذه المنطقة التي تعتبر حساسة مثل الوجه لذلك تتطلب رعاية خاصة.

ومن النصائح التي ننصح بها لتقليل هذه العلامات:

وصفة طبيعية تزيل التجاعيد وتشد الوجه

- تقليل نسبة الدخان من المحيط الذي نعيش فيه، المتمثل في التدخين والتلوث فكلاهما يدمران الجلد، فأن تدخين السجائر يظهر علامات الشيخوخة بسهولة كبيرة لما يحتويه من أضرار بالغة.

- على الرغم من فوائد الشمس للبشرة مثل تغذيتها بفيتامين D إلا أن التعرض لها بقدر كبير يعد أخطر أسباب المشاكل المتعلقة بالجلد، وننصح دائماً قبل الخروج من الضروري حماية البشرة باستخدام واقي الشمس الجيد والمناسب.

- يعتبر إضافة تمرين جيد وجديد إلى روتينك اليومي،من الأمور المفضلة التي تساعد على الحفاظ على البشرة، فيمكنك الحرص على إبقاء رأسك مستقيماً ورفع ذقنك للأعلى.

- أضيفي إلى روتينك اليومي شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.

5 خطوات لمحاربة تجاعيد سن الثلاثين

- عند النوم، يمكنك الاعتماد على وسادة صغيرة بدلاً من تلك الضخمة.

- تطبيق شرائح البطاطس على رقبتك لتمتع بجلد مشدود.

- استخدام كريم جيد مضاد للتجاعيد على الرقبة قبل النوم.

- وأخيراً، يمكنك الاستعانة برأي الطبيب المختص حول أفضل الكريمات المناسبة لبشرتك، فإن أتبعتي هذه الخطوات منذ سن مبكر، فمن السهل إبطاء عملية التقدم في السن.