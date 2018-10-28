طبيب البوابة: ما هي مضار أكل مكعبات الثلج

ينصح أطباء الأسنان بتجنب تناول مكعبات الثلج

هل تشعر بالحر؟ هل تفكر في أكل مكعبات الثلج لتشعر بالبرودة؟ لا تفعل.

ينصح أطباء الأسنان بتجنب تناول مكعبات الثلج مهما كان السبب لأن قضم مكعبات الثلج يمكن أن يؤدي الى كسر أو شرخ طولي في الاسنان يسبب كسرها الى جزئين وهذه الحالة غير قابلة للعلاج. كما يضر الثلج المجمد أيضا بحشوات الاسنان.

يمكن أن يضر تناول الثلج بمينا الأسنان دون شعورك بذلك، ويسبب إضعافها وتكسرها مما يؤدي الى ظهور تسوس الأسنان. ويعتبر تسوس الأسنان مشكلة خطيرة ويمكن أن يسبب مشاكل أخرى مع الأسنان في وقت لاحق.

بالاضافة الى ذلك تناول الثلج يمكن أن يسبب نزيف في اللثة، الامر الذي يسمح للبكتيريا بالدخول الى الجسم عن طريق الجرح. وقد يسبب الثلج آلام مفصل الفك وصعوبة في فتح الفم .

وضع مكعبات الثلج على هذه المنطقة يساعد على إعادة شحن الجسم بالطاقة!