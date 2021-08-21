مكملات غذائية يوصي بها الخبراء للتخلص من الدهون

أوضح أخصائي التغذية أفضل المكملات الغذائية التي يمكن تناولها للتخلص من دهون الجسم وتحقيق الوزن المنشود وذكرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة JAMA Network Open أن زيادة الوزن خلال فترات الوباء كان متوسطها 1.5 رطل شهرياً لذلك يحتاج الكثير من الأشخاص لفقدان وزنهم الزائد وتجنب المخاطر الصحية المترتبة على السمنة وزيادة الوزن.

البروبيوتيك Probiotics:

أكدت الأبحاث أن الدمج بين لاكتوباسيلوس أو ما تُعرف بـ السلالات العصية اللبنية وبين سلالات البكتريا البيفيدية يساعد في التخلص من دهون الجسم و تناول البروبيوتيك للحصول على ميكروبيوم الأمعاء للتخلص من جميع الدهون الضارة وخفض مؤشر كتلة الجسم لمعدلها الصحي وتساعد مكملات البروبيوتيك الغذائية على تقليل الالتهابات والتحكم في معدل الوجبات الغذائية المتناولة على مدار اليوم وهناك أنواع متعددة من مكملات البروبيوتيك الغذائية لذلك يجب استشارة الأطباء والمختصين للحصول على أفضل نوع لنتائج فعالة وسريعة.

اللبأ البقري Bovine colostrum:

تساعد إضافة المكمل الغذائي اللبأ البقري Bovine colostrum للروتين الغذائي اليومي يساعد على فقدان الوزن الزائد وثبات الوزن الصحي وتساعد مكملات اللبأ على موازنة معدلات الجلوكوز في الدم وتقليل الشهية وذلك وفقا لتوصيات و نصائح أخصائية التغذية إليشيا غافلين.

اشواغاندا Ashwagandha:

لا تؤدي فقط كثرة تناول الطعام لزيادة الوزن بل هناك عوامل أخرى تساهم في تخزين جسمك للدهون مثل التوتر والقلق، وأظهرت دراسات حديثة ان تناول الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد والتوتر المزمن مكملات الاشواغاندا الغذائية يساعدهم في إدارة وزنهم و كبح شهيتهم.

وأثبتت إحدى الدراسات في عام 2017 أن هناك صلة وثيقة بين معدلات التوتر والإجهاد وبين تراكم الدهون الحشوية في الجسم.

الشاي الأخضر Green tea:

تناول مكملات الشاي الاخضر الغذائية تساعد الجسم في التخلص من الدهون المختزنة بداخله وذلك على مدار فترة من تناول هذه المكملات وذلك بفضل العناصر النباتية المكونة له والتي تجعل هذا المنتج عامل فعال للحصول على الوزن المثالي.

ولا تتوقف فوائد مكملات الشاي الاخضر الغذائية على فقدان الوزن الزائد فقط ولكن ايضاً تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والتي تحمي الجسم من الالتهابات.

وأوضح خبراء التغذية أن هذه المكملات تحتوي على نسبة من الكافيين تعمل بجانب العناصر الأخرى وتساعد الجسم على إنتاج طاقة أكبر وهذا بدوره يؤدي لحرق المزيد من السعرات الحرارية وفقد الكثير من الوزن.

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