مكياج أخضر ناعم يناسب أجواء الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2021

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

وخلال السنوات الأخيرة، أخذ الاحتفال باليوم الوطني السعودي أشكالاً متعددة، ففي عام 2005، أقر الملك عبد الله الاحتفال بهذه المناسبة بشكل سنوي كيوم إجازة رسمية للدولة، بينما شهد الاحتفال باليوم الوطني الـ79 عام 2009 افتتاح الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وذلك بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

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