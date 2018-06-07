6 نصائح أساسية ومهمة لوضع مكياج عينيك المبطنتين

استخدمي الماسكارا المضادة للماء

مكياج العيون ولا سيما تطبيق المكياج السموكي أو الآيلاينر الواضح وبشكل القطة، يتوقف على شكل العين. فأشكال العيون تختلف من فتاة لأخرى وهذا يتطلب منك معرفة شكل عيناك لتتمكني من تطبيق المكياج الصحيح والملائم لهما.



إن كنت من صاحبات العيون المبطنة قد تشعرين أنه من الصعب تطبيق المكياج بحيث يبدو الخفن بمساحة صغيرة غير كافية لتطبيق الظل، وتعانين من مشاكل أثناء تطبيقه كإختفاء الظل بعد تطبيقيه، خط الآيلاينر لا يبدو مستوياً وأيضاً انتقال الماسكارا إلى عظمة الحاجب.



كثير من المشاهير يمتلكون عيون مبطنة مثل Blake Lively، Camilla Belle، Claudia Schiffer، Emma Stone، Jennifer Lawrence، Anne Hathaway و Eva Mendes، إلا أنهم دائماً محافظين على الإطلالة الأنيقة وبمكياج مبهر وعيون مثيرة.



تخلصي من جميع هذه المشاكل و احصلي على عيون جذابة وبمكياج ساحر، باتباعك لهذه النصائح الجمالية:



•نتف الحاجبين: اعطي مساحة زائدة لعينيك من خلال نتف حاجبيك بالشكل الملائم لشكل وجهك. فهذا يساعدك على زيادة مساحة عينيك وبالتالي الحرية في تطبيق المكياج.



•لا تنسِ خط الرموش السفلي: قومي بتطبيق الكحل أو الظل بكمية قليلة على خط الرموش السفلي بدءاً من منتصف الجفن وحتى الزاوية الخارجية للعين وصولاً لخط الكحل أو الآيلاينر العلوي، ثم قومي بالدمج الجيد بتطبيق الظل المات.



•استخدمي الماسكارا المضادة للماء: مشكلة انتقال الماسكارا من الرموش إلى عظمة الحاجب، هي مشكلة تعاني منها صاحبات العيون المبطنة. لذا لا تترددي في استخدام الماسكارا المضادة للماء متجنبة هذه التلطيخ.



•تجنبي وضع الظل الغامق على جفن العين المتحرك، بل قومي بتطبيق الظل الفاتح على الحفن مع الآيلاينر على خط الرموش العلوي مع تطبيق الظل الغامق على قوس العين المتحرك.



•الهايلايتر: قومي بتطبيق الهايلايتر في زاوية العين الداخلية ومنطقة تحت الحاجبين، مما يجعل عينيك تبدوان أكثر بروزاً وجمالاً.



•الدمج: أخيراً لا تهملِ دمج الظلال المستخدمة على عينيك، فهو من أساسيات إعطاء العيون المبطنة المساحة والوسع.



نصائح أساسية ومهمة لا تترددِ في تطبيقها أثناء وضعك لمكياج عينيك المبطنتين، واحصلي على عيون جذابة ومثيرة بمكياج أنيق خالي من التلطيخ.

شاهدي أيضاً:

5 نصائح لتحضير شنطة مكياج صغيرة خاصة للسفر!

9 خطوات بسيطة لوضع مكياج العيد

مكياج مثالي وأنيق في رمضان فقط بـ 10 خطوات

خطوات بسيطة لوضع مكياج مثالي في زفافك