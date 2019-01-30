5 خطوات بسيطة لمكياج يرضي الشريك في عيد الحب

المكياج جزء أساسي في حياة كلّ سيدة

المكياج جزء أساسي في حياة كلّ سيدة، إذ تلجأ إليه لإخفاء عيوب وجهها وآثار التعب، ولتبرز جمالها الخاص. وغالباً ما تحاول المرأة متابعة آخر صيحات الجمال، واستخدام المستحضرات التي تجدها مناسبة لها، لكنّها نادراً ما تفكر في رأي الرجل بهذا الموضوع...

يحبّ الرجل المرأة التي لا تضع المكياج على الإطلاق. لماذا؟ قد يبدو ذلك غريباً، لكنّه يسمح له بمعرفة ما إذا كانت المرأة تثق بنفسها، كما يُشعره بأنّ جمالها حقيقيّ، كما يسمح له بالتأكّد من أنّها تعتني ببشرتها ولا تستخدم كريم الأساس لإخفاء العيوب.

لكن الماكياج الطبيعي، الذي يرتكز على مستحضرات التجميل اللازمة، يسمح لك سيدتي في الحفاظ على هذه النظرة، وإبراز جمالك الخاص.

إليك 5 خطوات بسيطة لتحقيق المكياج الطبيعي، الذي يرضي الشريك:

1- العناية بالبشرة لنجاح المكياج

النظرة الطبيعيّة الرائعة تبدأ ببشرة جيدة. تأكدي من غسل وجهك كلّ ليلة، واستخدام مزيل المكياج لتنظيف وجهك من المستحضرات. ثم انتقلي الى مرحلة الترطيب، باختيار الكريم المناسب لبشرتك، بحسب نوعها: حساّسة، جافة، أو دهنيّة.

2- تأسيس البشرة بشكل خفّي

تعتمد مهارتك في تطبيق المكياج على مقدار معرفتك كميّة كريم الأساس التي تحتاجين إليها. إذا كنت تتمتّعين ببشرة جيدة، ننصحك باستعمال مرطّب ملوّن، أو يكفي تغطية البقع الحمراء باستخدام الكونسيلر. اما إذا كان لديك بثور وهالات سوداء كثيفة، فتحتاجين إلى طبقة خفيفة من الأساس، شرط أن توزّعيها بالتساوي على كلّ وجهك، باستخدام إسفنجة ناعمة، كي لا تؤذي بشرتك.

3- الوجه المشرق أساس المكياج الطبيعي

مفتاح المكياج الطبيعي هو التوهّج الرائع. لتحقيق ذلك، عليك معرفة تسليط الضوء على النقاط التي تعيد اللمعان الى وجهك. ننصحك باستخدام الشايمر على عظمة الحاجب وفي زوايا عينيك لجعلهما أكبر وأوسع، وعلى طول عظام وجهك، لمنح بشرتك لمعاناً إضافيّاً.

4- ظلال العيون الترابي

ابتعدي عن الكحل والألوان الداكنة. إذ أنّ الرجل لا يحبّ المكياج القوي، لا سيما خلال النهار. استخدمي ظلال العيون بالألوان الترابيّة الفاتحة باختلاف درجاتها، وضعيها على طريقة التربيت من الزاوية الداخليّة إلى الخارجيّة.

5- كبّري عينيك بالآي لاينر

بعد تأسيس البشرة بشكل طبيعي، وإضافة الإشراق إلى عينيك باللون الترابي، يمكنك استخدام القليل من الآي لاينر بشكل رفيع على طول خط الرموش، لتكبير عينيك. ولا تتردّدي في تمشيط رموشك بالماسكرا، لأنّ الرجل يحبّ الرموش الكثيفة.

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