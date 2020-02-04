ملطف الشفاه بالتوت والكرز لليوم الحب

تعلمي طريقة صنع ملطف الشفاه برائحة ونكهة التوت أو الفراولة أو الكرز. يمكنك اهداء هذه الأصناف الملطفة في يوم الحب لصديقاتك.

المكونات:

30 جم (2/1 ملعقة كبيرة) زيت جوز الهند

35 غرام (3 ملاعق كبيرة) من السكر المحبب

55 غم (1/2 ملعقة كبيرة) من التوت المجفف، مسحوق

5-8 قطرات من أي زيت اساسي من اختيارك (مثل التوت ، الكرز ، الفراولة ، حلوى القطن)

لعمل عبوات صغيرة:

علب ألومنيوم خاصة لتعبئة بلسم الشفاه

أوراق مطبوعة قابلة للصق (اختياري)

الطريقة:

1. خلط المكونات

أضف زيت جوز الهند والسكر المحبب في وعاء خلط صغير واخلطه بالشوكة أو الملعقة حتى يمتزج جيدا ويتفتت. يقلب التوت المكسر والزيت الأساسي جيدا.

نصيحة: لا نوصي بإذابة زيت جوز الهند ، ولكن يمكنك تخفيفه عن طريق تسخينه في الميكروويف إلى أدنى إعداد لمدة 30 ثانية إلى دقيقة.

2. تعبئة ملطف الشفاه

يسكب الخليط في الأواني أو العلب.

3. كيفية استخدام ملطف الشفاه

ترطب الشفاه بالماء الفاتر. يوضع مقشر الشفاه باستخدام أطراف أصابعك ويحرك بلطف على الشفاه بحركات دائرية لمدة 30 ثانية إلى دقيقة. يمكنك أيضًا استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتطبيق وفرد مقشر الشفاه. استخدم قطعة قماش مبللة لإزالة المقشر. يمكنك استخدام مقشر الشفاه مرة أو مرتين في الأسبوع.