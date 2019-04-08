ملوخية ورق مع الدجاج

تحتوي الملوخية على فيتامين أ وفيتامين ب بكمياتٍ مناسبة، كما تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، وغيرها من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ويمكن طبخ الملوخية بشكلها الطازج أو تفريزها أو تنشيفها، كما يمكن فرمها ناعماً أو طبخها على شكل أوراق، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل ملوخية ورق مع الدجاج:

مقادير ملوخية ورق مع الدجاج:

- نصف دجاجة مقطَّعة حسب الرغبة ومنظفة جيداً.

- كيس من ورق الملوخية الطازجة.

- ملعقتان من الزيت النباتي.

- ستة فصوصٍ من الثوم.

- ملح "حسب الرغبة".

- مكعب من الماجي.

- حبة كبيرة الحجم من البندورة.

- بهارات مشكلة.

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طريقة تحضير ملوخية ورق مع الدجاج:

- أولاً قومي بسلق قطع الدجاج في الماء مع القليل من البهارات.

- ثم صفي المرق واتركيه جانباً وضعي الدجاج في وعاءٍ جانباً.

- ثم قومي بتقطيع ورق الملوخية إلى قسمين.

- ثم ضعيه على النار واغمريه بماء المرق واتركيه حتى يبدأ بالغليان، وتخلصي أولاً بأول من الرغوة التي تتجمّع على السطح.

- ثم اقلي قطع الدجاج حتى تتحمّر. ابرشي حبة البندورة في الملوخية.

- ثم أضيفي الملح والبهارات ومكعب الماجي.

- ثم قومي بإضافة قطع الدجاج المحمّرة إلى الملوخية واتركيها على النار الهادئة حتى تنضج معاً.

- ثم اقلي حبات الثوم بعد فرمها في الزيت النباتي وأضيفيها إلى الملوخية وغطي الوعاء واتركيها لتغلي معاً لمدة عشر دقائق.

- يمكنك تقديم الملوخية في أطباقٍ عميقةٍ بعد إضافة عصير الليمون إليها وإلى جانبها طبق الأرز، وصحتين وعافية.



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