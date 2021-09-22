مميزات الاعتدال الخريفي، ومتى يكون؟

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك أن الاعتدال الخريفى يبدأ اليوم ، وعادةً يصادف الاعتدال الخريفي (20أو 21أو 22أو 23 سبتمبر/ أيلول) من كل عام.

وتكون الشمس في ذلك اليوم متعامدة تماما على خط الاستواء قادمة من نصفها الشمالي الذي يضم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي نحو النصف الجنوبي من الأرض والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية.

مميزات الاعتدال الخريفي

من مميزات الاعتدال الخريفي أنه يتساوى الليل والنهار تماما يوم الاعتدال الخريفي

في النصف الشمالي يبدأ فصل الخريف فلكيًا

في النصف الجنوبي يبدأ فصل الربيع

الشمس تشرق خلال ذلك اليوم عند الدرجة 90 تماماً وهو ما يعد مهماً بالنسبة إلى من يرغبون في التعرف على نقطة الشرق بدقة. كما تغرب الشمس تماما في نقطة الغرب الحقيقية.

في منطقة القُطب الشمالي يبدأ ليل طويل جداً، يستمرّ لمُدّة 6 أشهر كاملة، حتى موعد الاعتدال الربيعي 2022.

في منطقة القطب الجنوبي يبدأ نهارًا طويلًا جداً، يستمرّ لمُدة 6 أشهر كاملة، حتّى شهر آذار/مارس 2022

أهميّة الاعتدال الخريفي

يبدأ في منطقة القُطب الشمالي ليل طويل جداً، يستمرّ لمُدّة 6 أشهر كاملة، حتى موعد الاعتدال الربيعي 2022.

يبدأ في منطقة القطب الجنوبي نهارًا طويلًا جداً، يستمرّ لمُدة 6 أشهر كاملة، حتّى شهر آذار/مارس 2022.

يبدأ فصل الخريف "فلكياً" في النصف الشمالي من الكُرة الأرضية، بينما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي.

تكون الشمس عامودية تماماً بهذا التاريخ على خط الاستواء وينعدم تشكُل الظل ظُهراً في الأماكن التي يمُر بها هذا الخطّ.

تُشرق الشمس من الشرق تماماً وتغرب في الغرب تماماً.

يُمكن لجميع من في الأرض خلال هذا اليوم، تحديد الاتجاهات بدقّة.

بعد هذا التاريخ، يُصبح الليل أطول والنهار اقصر في النصف الشمالي من الأرض

يُعتبر فصل الخريف هو البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية.

يستمر فصل الخريف 91 يوماً حتى حدوث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر المقبل.

تنخفض درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض، وترتفع في النصف الجنوبي.

خصائص فصل الخريف

1- يتحول فيه لون ورق الشجر إلى اللون الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي أو البني، وتتساقط أوراق جميع النباتات غير دائمة الخضرة.

2- يتساوى خلاله طول الليل مع طول النهار، ثم يبدأ طول النهار بالتناقص تدريجياً، ويزداد طول الليل تدريجياً.

3- يميل الجو إلى الاعتدال معظم الوقت، تتخلّله بعض موجات الحر، وبعض النسمات الباردة، خصوصاً في ساعات الليل، وفي ساعات الصباح الباكر، أي إنّه يمتلك طقساً متقلّباً نوعاً ما، يجمع أجواء الفصول الثلاثة الأخرى في فصل واحد.

4- تكثر فيه الأمراض الالتهابية بسبب تقلّبات الطقس، مثل الرشح والإنفلونزا والنزلات الرئوية ومرض الربو التحسّسي وأمراض العيون.

5- تكون السماء فيه غائمةً جزيئاً معظم الوقت، وقد تظهر فيه السحب السوداء أو الرمادية.

6- تهاجر فيه الطيور إلى بلادٍ بعيدةٍ هرباً من البرد القادم. تبدأ بعض الحيوانات بالدخول في مرحلة البيات الشتوي، والاختباء في الجحور والأوكار والبيوت الخاصّة بها، مثل الأفاعي والقوارض وغيرها من الحيوانات ذوات الدم البارد.

7- يتوقّف فيه نمو معظم الأشجار. تُزرع فيه أنواعٌ كثيرةٌ من النباتات، مثل: الميرمية، والشقار، وأشجار النخيل، وشجر الحور، وشجر الدردار.

8- هناك العديد من أنواع الأزهار يبدأ موسم إزهارها في فصل الخريف تحديداً، ومن أشهر هذه الأزهار نذكر: نبتة تسمّى ورد الغريب، وسمّيت بهذا الاسم لأنها تخالف ورد الربيع وتُزهر في فصل الخريف.

9- يميل لأن يكون الجو فيه أحياناً مغبرّاً وجافاً، بسبب قدومه بعد فصل الصيف الذي يجفّف التربة والنبات ويقلّل نسبة المياه والرطوبة في الجو.

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