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مميزات الاعتدال الخريفي، ومتى يكون؟

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:14
الاعتدال الخريفي
الاعتدال الخريفي

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك أن الاعتدال الخريفى يبدأ اليوم ، وعادةً يصادف  الاعتدال الخريفي  (20أو 21أو 22أو 23  سبتمبر/ أيلول) من كل عام.

الاعتدال الخريفي

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