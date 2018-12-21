يتميز مواليد هذا البرج بحبهم للعمل، وسعيهم الدائم خلف النجاح

يتميز مواليد هذا البرج بحبهم للعمل، وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم، فهُم دائماً على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، يصفهم البعض بالمزاجية، ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم و أصدقائهم، وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم، يحكمهم العقل وخضوعهم لأحكام القلب نادرة جداً، رجل برج الجدي وأنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة، ولكنهم في الإرتباط نادراً ما يكونان على وفاق .

مميزات برج الجدي:

1- الثقة بالنفس : مواليد برج الجدي أكثر ما يميزهم ثقتهم الغير محدودة بأنفسهم ، علماً أنها أحياناً تخذلهم ولكن من شدة ثقتهم بأنفسهم سريعاً ما يعودوا من الخذلان ليبدؤوا مرحلة جديدة من حياتهم ، فلا يأس عندهم مهما فشلوا .

2- الجرأة : يملكوا مواليد برج الجدي جرأة تمكنهم من البوح عن آرائهم ومبادئهم بصراحة وقوة دون الخوف من ردود أفعال الآخرين ، وهذا ما يجعلهم مؤهلين دائماً لنيل المناصب الهامة ، كما أنّهم جريئين في إتخاذ القرارات .

3- الخجل في الحب : رغم ثقة مواليد برج الجدي الكبيرة ، الا أنّهم في الحب ضعفاء وخجولين في البوح عن مشاعرهم ، رغم إخلاصهم وصدق مشاعرهم ، إلا أنّهم لا يبوحوا عن مشاعرهم بسهولة ، فالحب من أسمى المشاعر لديهم ، ورغم هذا ينتظرون من الطرف الآخر البدء بالبوح ليبوحوا بصدق أحاسيسهم .

4- إجتماعي : مولود برج الجدي صديق مخلص ، فلا يؤذي صديقه ، فالصّداقة تعني له الكثير ، كما أنه ذكي في إنتقاء الجمل والحديث مع الآخرين ، فهذا ما يجعل من حوله يحترمونه ويحبّون مجالسته ، ولهذا يعد إجتماعي.

5- ذكي : من أذكى المواليد مواليد برج الجدي ، فهو يملك ذكاء كبير ، كما أنّه لديه القدرة على تركيز قدراته في مجال معيّن ليتميز به ويحقق المستحيل .

6- الجمال : مواليد برج الجدي يملكون الجمال والجاذبية التي تجعل من يراهم لا ينساهم ، فلديهم جاذبية بأحاديثهم بالإضافة لما يملكونه من جمال ، فمن يراهم يتعلق بهم بسهولة .

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