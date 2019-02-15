5 مميزات للارتباط برجل عاطفي

وللتعرف على الشخص الواعي عاطفياً عن كثب، أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أونلاين، قائمة بالخصال التي يتسم بها هذا النوع من الأشخاص، على النحو التالي:



التعاطف بعمق

يعبر الشخص الواعي عاطفياً عن تعاطفه مع شريك حياته بعمق وصدق، ويبذل جهوداً مستمرة لإيصال رسالة له بأنه يسانده ويقف إلى جانبه.

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الوضوح

يصرح الأشخاص الواعون عاطفياً بمشاعرهم وأفكارهم، ويظهرون التزاماً كبيراً بالشريك، الأمر الذي يجعل فهم شركاء حياتهم لشخصياتهم أمراً أكثر سهولة.



تشجيع التواصل المفتوح

يعمل الشخص الواعي عاطفياً على تشجيع التواصل المفتوح مع الشريك، وتحفيزه لإجراء نقاشات صريحة تساهم في حل الخلافات بينهما، وترسيخ مبدأ الحوار البناء.





تقبل الرفض والانتقادات

لا يجد الأشخاص الواعون عاطفياً صعوبة في تقبل الرفض والانتقادات من شريك الحياة، ويتلقون هذا النوع من السلوك بروح رياضية، إضافة إلى أنهم يتغلبون على أية مشاعر سلبية قد تنتابهم بسبب انتقادات الشريك.



عدم التأثر بالتجارب العاطفية السابقة

يتعامل الأشخاص الذين يتحلون بالوعي العاطفي، مع تجاربهم العاطفية السلبية السابقة على أنها دروس يجب الإفادة منها في علاقتهم مع الشريك، وهذا دليل على قوتهم النفسية وحسهم الواقعي.

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