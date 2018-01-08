مميزات وعيوب تجميل الأنف بالخيط

عمليات التجميل بالخيط من الإجراءات البسيطة منخفضة نسبة الخطورة

تجميل الأنف بالخيط أحد وسائل التجميل الحديثة المتطورة، ظهرت تلك التقنية للمرة الأولى في مجموعة الدول الآسيوية ومنها انتقلت إلى أوروبا ثم باقي دول العالم، رغم حداثتها إلا أنها تمكنت من اكتساب شهرة واسعة وتزايدت معدلات الإقبال عليها خلال السنوات الأخيرة لتصبح بذلك إحدى طرق تجميل الأنف بدون جراحة الأكثر شعبية.

مميزات تجميل الأنف بالخيط

1- تحقيق نتائج فورية حيث يمكن للمريض ملاحظة الفارق في مظهر الأنف فور الانتهاء من العملية

2- عمليات التجميل بالخيط من الإجراءات البسيطة منخفضة نسبة الخطورة

3- انخفاض شدة الآثار الجانبية الناتجة عن العملية

4- تفادي التعرض إلى مخاطر العمليات الجراحية مثل خطورة التخدير واحتمال انتقال العدوى

5- إمكانية علاج أكثر من عيب في مظهر الأنف من خلال إجراء واحد

6- يمكن استخدام تقنية التجميل بالخيط مع عملية حشو الأنف لتعزيز النتائج النهائية

عيوب تجميل الأنف باستخدام الخيوط

- استخدام تقنية الخيوط يقتصر على مجموعة العيوب الظاهرية البسيطة ولا تغني عن العمليات الجراحية في حالات الانحراف الشديد.

2- تأثير عمليات التجميل بالخيوط غير دائم ويتطلب تكرار الإجراء التجميلي على فترات متباعدة للحفاظ على ما تم تحقيقه من نتائج.

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اسئلة وإجابات عن عملية تجميل الأنف

دراسة: عملية تجميل الأنف يمكن أن تؤثر على الصوت