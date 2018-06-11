مناكير الدانتيل: صيحة مختلفة لعروس 2018

مناكير الدانتيل سيمنح يديك رونقاً ولمسة فائقة الأناقة والنعومة

تفضل الكثير من السيدات وكذلك خبيرات التجميل استخدام مناكير الدانتيل في مختلف المناسبات، خصوصاً الأفراح الخاصة، فهي تعتبر الموضة الدارجة والأكثر انتشاراً، حيث أنّها تبرز الأظافر بأناقة وجاذبية أكثر، كما أنّها تتناسب كثيراً مع الملابس التي تتكون من الدانتيل وفساتين الأعراس والمناسبات الخاصةـ لذا هناك الكثير الكثير من الابتكارات في تصاميم موضة مناكير الدانتيل، وكلٌ كله روعته وجاذبيته.

كما أن مناكير الدانتيل سيمنح يديك رونقاً ولمسة فائقة الأناقة والنعومة. كما أنها تضفي دفقة من الأنوثة على إطلالتك المميزة.

تصفحي معنا هذا الألبوم لأجمل مناكير الدانتيل فهي أصبحت صيحة للعرائس، استوحي من هذه التصميمات ما يناسبك.

قد يعجبك أيضاً:

أحدث صيحات رسومات مناكير النجمات العربيات لعام 2017

6 أشكال لوضع المناكير للأظافر القصيرة