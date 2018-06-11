6 أشكال لوضع المناكير للأظافر القصيرة

إنّ أكثرَ ما يميّز كلّ امرأة ويزيد من أناقتها، أظافرُها المتألّقةُ والجذابة

جمال اليدين ينقسم الى قسمين، القسم الأول هو نعومة اليدين وجمال شكلهما، والقسم الثاني هو الأظافر وجمالهم ونظافتهم، والأظافر الجميلة والمنسقة تعطي انطباع عن الشخص نفسه ومدى عنايته بنظافته ومظهره الخارجي، ويجب أن نتعلم قواعد العناية بالأظافر لتكون صحية وجميلة.

نقدّم لكِ في ما يلي، أكثرَ أشكال الأظافر تألّقاً لهذا العام:

1. أظافركِ على شكل الفضاء:

•يتميّز هذا الشكل بأنه يترك أظافرَكِ فارغةً بعضَ الوقت، كما انه أنيق ومتميّز عن غيره من أشكال الأظافر.

•كل ما عليكِ فعلُه، هو وضعُ نصفِ أظافركِ العلوي باللون الأسود، والنصف الأسفل باللون الأبيض مع القليل من اللون الفضي، الذي سيزيد من جمال أظافرِك.

2.أظافر بلا جوانب:

•شكل جديد ومبتكَر للأظافر، سيجعلكِ مختلفةً عن من سواكِ.

• كما أنه يتميّز بسهولته المطلقة، حيث يمكنكِ تطبيقُه في ثوان.

•كلّ ما عليكِ فعلُه، هو تمرير فرشاة الطلاء مرّة واحدة على أظافركِ، وتركُ الجوانب كما هي.

3.أظافر الخط الواحد:

•هي من أسهل ما يمكنكِ فعلُه، بالإضافة إلى تميّزها واختلافها عن غيرها من الأشكال.

•كل ما عليك فعله هو وضعُ خطٍ بسيطٍ رفيعٍ من لونين، ووضعُ خط واحد على كلّ ظفر.

4.الأظافر ذات الجوانب:

• شكل جديد ومختلف عن طلاء الأظافر، كما أنه سيزيد يديكِ تألّقاً بلا بريق أو تكلّف.

•كلّ ما عليكِ فعلُه، هو استخدامُ شرائحَ رقيقةً من الأسلاك على جوانب أظافرك، ورسمُ خطٍ رفيعٍ حولها.

5.الأظافر الماسية:

•آخر صيحة لطلاء الأظافر، كما أنك عند وضعها لن تحتاجي إلى ارتداء المجوهرات.

•كلّ ما عليكِ فعلُه، هو البحث عن طلاء الأظافر الماسي، ووضعُه على أظافرك كأيّ طلاء آخر.

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