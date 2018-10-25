زيني أظافرك برسومات جريئة من وحي عيد الهالوين

مناكير عيد الهالوين

مع اقتراب عيد الهالوين يتفنن بعض الأشخاص في تزيين منازلهم فيما يهتم الآخرين في وضع الإكسسوارات أو المناكير، قبعات، لبس الملابس التنكرية المختلفة وارتداء الملابس الغريبة، أو وضع مكياج غريب والذي يجب أن تنسجم مع أجواء هذا العيد وطقوسه.

ولن تكتمل إطلالتك التنكرية في الهالوين بدون أن تختاري شكل ورسومات وألوان أظافرك، بالإضافة للأشكال المخيفة للجماجم وشباك العنكبوت ومصاصي الدماء ستكون جميعها مع غيرها من الأفكار تجربة رائعة لتزيني أظافرك في الهالوين، لكن اجعلي اختياراتك جذّابة وملفتة للأنظار، واختاري الأساليب الجديدة والعصريّة لمناكير أظافرك.

تصفحي معنا في هذا الالبوم أجدد الأفكار لتستلهمي منها شكل أظافرك في عيد الهالوين!

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