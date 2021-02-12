منتجات طبيعية في منزلك تصنع منها ماسكات الوجه!

العديد من العوامل تؤثر على بشرتنا بالسلب، مثل الطقس البارد والتوتر، وأيضا منتجات الوجه ذات المكونات الكيماوية.

ولهذا يساعد استخدام أقنعة وجه طبيعية مصنوعة منزليا في الحفاظ على بشرتك منتعشة وقوية، ويمكن أن تدخليها في روتينك اليومي باستخدام مقشر الوجه والتونر.

نستعرض لكِ تلك المنتجات الطبيعية التي تساعد بشرتك على التحسن:

1- تونر الخيار والطماطم :

قومي بهرس خيارة وثمرة طماطم معا في الخلاط، وبعد ذلك ضعيها في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام، وبعد ذلك ضعيه على وجهك ورقبتك برفق باستخدام قطنة لمدة تصل إلى 5 دقائق قبل شطفة بالماء الدافئ، حيث تساعد مضادات الاكسدة الموجودة في الطماطم على محاربة أي بكتيريا، ما يحافظ على صحة ونضارة الجلد.

2- اسكراب الطماطم للوجه:

ضعي نص ملعقة صغيرة من السكر فوق الطماطم المفرمة، ودلكي وجهك ببطء بالطماطم باستخدام حركات دائرية، واحرصي على عدم الفرك بقوة حتى لا تلتهب بشرتك ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ، وهذا المقشر سريع وسهل الاستخدام، واستخدميه قبل النوم مباشرة ليمنح بشرتك النضارة والصفاء في الصباح.

3- ماسك العنب مع البيض:

تحتاجين إلى خلط بيضة مع 7 حبات عنب في الخلاط، حتى يتم مزجهما جيدا للحصول على جميع الزيوت من بذور العنب المطحونة، وبمجرد أن يصبح رغويا استخدمي فرشاة وجه لوضع الخليط على وجهك ورقبتك باستخدام حركات لأعلى، واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله.

يمكن أن تساعدك المغذيات الموجدة في العنب في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وستحسن من الكولاجين في بشرتك، وتحافظ على مرونة بشرتك وإشراقتها.

4- ماسك الخميرة الجافة:

قومي بإذابة ملعقة كبيرة من الخميرة المجففة في ملعقتين من الحليب الدافئ، وضعي الماسك على وجهك برفق وتجنبي عينيك واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ، حيث تشتهر الخميرة بكونها ترطب الوجه جيدا وتنتج الكولاجين عند وضعها على الجلد، وستترك بشرتك مشدودة لفترة طويلة.

5- اسكراب اللوز والمايونيز:

اطحني 40 جراما من اللوز في الخلاط مع 1/8 ملعقة صغيرة من المايونيز، ودلكي وجهك برفق بالمزيج وتأكدي من عدم تفويت أي بقع.

واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء الدافئ، ويعمل هذا الماسك على ترطيب البشرة شديدة الجفاف حيث يغذي المايونيز الجلد ويقشر اللوز الخلايا الميتة

6- سكراب الكيوي:

قومي بمزج 1 كيوي مقشر ومهروس مع 2 ملعقة صغيرة من السكر البني، وبضع قطرات من زيت الزيتون.

وباستخدام أصابعك افركي المزيج برفق على وجهك بحركة دائرية لمدة 3 الى 5 دقائق واغسليه بالماء الدافئ، حيث إن الكيوي مليئا بالأحماض الأمينية وفيتامين سي، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الدهون في الجلد، ويعمل السكر البني كمقشر للتخلص من الجلد الميت، بينما يعمل زيت الزيتون كمضاد للبكتيريا ويحافظ على نضارة بشرتك.

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