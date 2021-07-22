منتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة يقدم العروض المثالية للإجازات القصيرة ومتعة الشاطئ هذا الصيف

استمتعوا بإجازة مفعمة بالرفاهية هذا الصيف في منتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة، والذي يضم عددَا من المطاعم والمقاهي الرائعة وسبا حاصلة على الجوائز بالإضافة إلى نادي الأطفال الذي تمت توسعته مؤخراً ليقدم الأنشطة اليومية الممتعة للصغار. يطبّق منتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة أعلى معايير وبروتوكولات السلامة، ليكون الوجهة المثالية للإجازة العائلية حيث يقدم عروضاً مميزة على الإقامة في جناح جونيور بسعر الغرفة الكلاسيكية.

كما يقدم المنتجع الفاخر الحائز على العديد من الجوائز المرموقة أفضل عروض الإقامة ليوم واحد، وعرض الاستمتاع بالبحر والشمس للضيوف الراغبين بالابتعاد عن صخب المدينة والاسترخاء في أجواء هادئة.

العرض: الإجازة القصيرة في جناح

طوال موسم الصيف، يقدم منتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة جناح كينج جونيور مع إطلالة على البحر بسعر غرفة كينج كلاسيك.

تمتاز أجنحة جونيور بتصاميم جميلة وأثاث أنيق فضلاً عن مساحاتها الفسيحة التي تبلغ 84 متراً مربعاً. تضم الأجنحة صالة فارهة ذات إطلالات رائعة على مياه الخليج العربي الفيروزية، وغرفة نوم فاخرة مع غرفة ملابس واسعة وحمام مكسوّ بالرخام الأسود الأنيق.

العرض: احجز جناح كينج جونيور بسعر غرفة كينج كلاسيك

احجز جناح كينج جونيور بسعر غرفة كينج كلاسيك الصلاحية: طوال موسم الصيف، عدد الأجنحة المتاحة ضمن العرض محدود

طوال موسم الصيف، عدد الأجنحة المتاحة ضمن العرض محدود السعر: تبدأ الأسعار من 985* درهماً إماراتياً (لا تشمل الضريبة والرسوم، وتخضع لتوفر الأجنحة)

للمزيد من المعلومات أو للحجز، يمكنكم زيارة الرابط www.waldorfastoriarak.com أو الاتصال بالرقم +971 7 203 5555 أو المراسلة على العنوان reservations.warak@waldorfastoria.com

العرض: متعة الشمس والبحر

عيشوا روعة أجواء الصيف واستمتعوا بالشمس والبحر على الشاطئ الخاص بالمنتجع أو حول برك السباحة الأنيقة، بينما تستمتعون بمجموعة من الأطباق الطازجة والمشروبات المنعشة في بيتش كلوب بوول أو أزور بول بار على وقع الأنغام الصيفية المرحة. كما يمكنكم الاستفادة من عرض "اشتر واحد واحصل على واحد مجاناً" في أزور بوول بار على مجموعة من المشروبات المختارة يومياً من الساعة 4 -5 مساء.

العرض: احصل على بطاقة ليوم واحد لتستخدم مرافق الشاطئ الخاص وبرك السباحة في المنتجع

الصلاحية: طوال موسم الصيف، من الساعة 9 صباحاً إلى 6 مساءً

السعر: سعر البطاقة 250 درهماً إماراتياً، يمكن استبدال 200 درهم منها بالأطباق والمشروبات في الفيروز لاونج أو أزور بوول بار

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