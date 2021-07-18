جيفا سبا في تاج دبي يستقبل ضيوفه بباقة من الجلسات العلاجية المستوحاة من التقاليد الهندية‎‎

المنتجع يقدم منطقة استرخاء وغرفة علاجية للأزواج ونمطين علاجيين جديدين للأزواج تزامناً مع فصل الصيف

كشف تاج دبي، الفندق الحائز على عدة جوائز والتابع لعلامة تاج الرائدة في الشرق الأوسط عن إطلاق تجارب جديدة هذا الصيف لدى جيفا سبا، المنتجع الصحي الذي يقدم جلسات علاجية قائمة على مواد طبيعية. ويمكن للضيوف ابتداءً من 14 يوليو الاستمتاع بمنطقة الاسترخاء الجديدة فيشرام، كما يمكن للأزواج تجربة الغرفة العلاجية براياج والتمتع بأحدث جلسات العلاج المخصصة للأزواج تشاندانا سوبتا وأوزيتشيل. ويستوحي جيفا سبا، في فندق تاج دبي، جلساته العلاجية الشاملة من التقاليد الهندية العريقة ويوفر ملاذاً هادئاً لتجربة مفعمة بالرفاهية والاسترخاء.

تشاندانا سوبتا: تقدم هذه الجلسة العلاجية الحل المثالي لمقاومة حر فصل الصيف، حيث تضمن انتعاش البشرة وتألقها عبر علاج لف الجسم المحضر من خشب الصندل الطبيعي والألوفيرا المغذية، ويتبعه تدليك لطيف لتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء.

مدة الجلسة: 120 دقيقة مقابل 920 درهم إماراتي شاملة الضرائب.

أوزيتشيل: تعالج هذه الجلسة آلام العضلات وتزيل آثار التعب والإرهاق عبر تدليك الأنسجة العميقة، عن طريق ضغط مناطق محددة من الجسم يتبعه تمديد خفيف للعضلات. ويستخدم العلاج مزيجاً من الزيوت الفاخرة التي تتمتع بخصائص طبيعية فريدة، منها زيت الباتشولي وخشب الورد والبخور.

مدة الجلسة: 120 دقيقة مقابل 1,020 درهم إماراتي شاملة الضرائب.

تضم مجموعات العلاج لدى جيفا سبا مجموعة أصيلة من الأساليب العلاجية الهندية التي يقدمها خبراء متخصصون باستخدام أجود المكونات الطبيعية.

وتتوفر للضيوف تشكيلة واسعة من الجلسات العلاجية أو التجميلية، منها جلسات التقشير العميق للبشرة أو جلسات لف الجسم أو تدليك القدمين، ولا تكتمل التجربة دون الاستمتاع بشاي الأعشاب الشهير فيشودي في الأجواء الهادئة التي تقدمها منطقة الاسترخاء. ويتاح لضيوف المنتجع أيضاً الدخول إلى حوض السباحة وركن المشروبات الخاص به في الفندق، لضمان تجربة مفعمة بالراحة وتجديد النشاط.

وفي إطار التزامهما بسلامة وصحة جميع الضيوف، يحرص كل من فندق تاج دبي وجيفا سبا على تطبيق جميع تدابير السلامة المعتمدة من الهيئات الحكومية المعنية في دبي.

لمزيد من المعلومات والحجز، يمكن الاتصال على الرقم: 171-4383-4-971+ أو عن طريق البريد الإلكتروني: reservations.tthdxb@tajhotels.com

لمحة حول تاج

تأسست تاج في عام 1903، وهي علامة شركة الفنادق الهندية المحدودة (IHCL) الرائدة في مجال تقديم تجارب سياحية أصيلة فاخرة ترضي أذواق النخبة الأرقى من المسافرين حول العالم، حيث تم تصنيفها العلامة التجارية الأقوى في الهند وفق تقرير أفضل 100 علامة تجارية في الهند لعام 2020 الصادر عن براند فاينانس. وتجمع سلسلة فنادق تاج تحت مظلتها مجموعة من أرقى المعالم السياحية وفنادق الأعمال العصرية والمنتجعات الشاطئية الفاخرة والقصور الفندقية الأصيلة، ليمزج كل منها بين كرم الضيافة الهندية والخدمات العالمية رفيعة المستوى والفخامة العصرية.

وتضم محفظة العلامة مجموعة فنادق حول العالم بما في ذلك الهند وأمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأفريقيا والشرق الأوسط وماليزيا وسريلانكا وجزر المالديف وبوتان ونيبال.

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