مندي الدجاج الشهي

طبق شهي من المطبخ اليمني يحتوي على التوابل والبهارات العربية الاصيلة، تعلمي معنا طريقة اعداد مندي الدجاج الشهي..

المقادير:

1 دجاجة كاملة

2 كوب أرز بسمتي

1 حبة بصل شرائح

1 حبة بندورة/ طماطم مفرومة

1 ملعقة صغيرة معجون ثوم

1 ملعقة كبيرة كزبرة مجففة

1 ملعقة كبيرة جرام ماسالا

6 حبات قرنفل

4 حبة هيل

10 حبة فلفل أسود

4 ورقة غار

4 عود قرفة

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملح حسب الرغبة

4 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

الطريقة:

في قدر كبير على النار يضاف الزيت وتقلب البصلة حتى تذبل، ثم تضاف البندورة ومعجون الثوم وتقلب لمدة 5 دقائق.

تضاف البهارات مع الاستمرار في التقليب.

يقسم الدجاج الى نصفين ويضاف الى القدر، ويقلب لعدة دقائق.

يضاف الماء والكزبرة والملح، ويغطى القدر ويترك ليغلي على نار هادئة.

يغسل الأرز وينقع في وعاء به ماء.

يرفع الدجاج وتصفى المرقة وتوضع في قدر أخر على النار لتغلي.

يضاف الأرز الى المرق ويترك على نار متوسطة، مع التقليب مرة واحدة، ويترك ليطهى على نار هادئة.

يدهن الدجاج بالزبدة المذابة.

يحمى الفرن لدرجة 175 مئوية.

تدهن صينية الفرن بالقليل من الزيت، يوضع بها الدجاج وتتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة .

تدخل الى الفرن لمدة 6 دقائق، ثم تشوى لمدة 6 دقائق.

تقدم مع الأرز مع الدجاج.