منظمة الصحة العالمية: 98% من الإصابات بين الرجال المثليين

كشفت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي أن الفئة الأكثر تضررًا بفيروس جدري القرود هم الرجال المثليين، وأكدت المنظمة أن 98% من الحالات المصابة بجدري القرود هي بين الرجال من هذه الفئة

منظمة الصحة العالمية تؤكد 98% من إصابات جدري القرود بين المثليين

وبهذا الخصوص قال رئيس المنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي إن أفضل طريقة من أجل الوقاية من فيروس جدري القرود هي من خلال تجنب مخاطر التعرض له

وأردف تيدروس إنه على الرجال المثليين والذين يمارسون الجنس مع رجال مثلهم خفض عدد الشركاء الجنسيين، كما يجب عليهم إعادة النظر في ممارسة الجنس مع شركاء جدد وتبادل البيانات معهم من أجل تتبع الحالات

وكشفت دراسة نشرتها مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين إن 98% من المصابين من الرجال المثليين أو ثنائي الجنس، وان ما يقارب الـ 95% من الإصابات عادة تنتقل من خلال الممارسة الجنسية إلا أنه وحتى اللحظة لم يتم تصنيفه بأنه مرض منقول جنسيًا

وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من حصر المرض بين مجتمع الميم حتى لا يمنع بعض الأشخاص من طلب العلاج وتعرضهم للتمييز

أعراض مرض جدري القرود

الحمى

الغثيان

الصداع

آلام العضلات

القشعريرة

ألم الظهر

تورم العقد اللمفاوية

التعرق

التعب والإرهاق

التعرق

السعال

ألم الحلق

انسداد الأنف

الطفح الجلدي

الحكة

مضاعفات قد يسببها جدري القرود

قد يتسبب جدري القرود بالعديد من المضاعفات للمصابين بالمرض مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ والتهاب العين وقد يصاب المريض أيضا بالجفاف