ما الفرق بين كوفيد-19 وجدري القرود؟ هل يوجد لقاح ضد جدري القرود مثل لقاح كوفيد-19؟ هل يتحول جدري القرود إلى جائحة مثل كوفيد-19؟

ما الفرق بين كوفيد-19 وجدري القرود؟

الفرق بين كوفيد-19 وجدري القرود، فيروس جدري القرود ينتمي إلى فيروسات دي إن إيه DNA بينما الكورونا ينتمي إلى فيروسات آر إن إيه RNA، وجدري القرود يصبح معديًا بعد ظهور الأعراض، بينما يكون كورونا معديًا في فترة الحضانة وقبل ظهور الأعراض. وبالنسبة لسرعة الانتشار والعدوى فإنه بالنسبة لجدري القرود أقل بكثير جدًا من كورونا.

إن فيروس جدري القرود يمكن أن ينتشر عن طريق السعال، ولكن بشكل عام من خلال قطرات كبيرة تسقط على الأرض على بعد بضع أقدام وليس جزيئات "الهباء" الأخف التي تظل مرتفعة لدقائق، نتيجة لذلك، ينتشر بين الناس بشكل أقل بكثير من كوفيد-19.

إن كل شخص مصاب بكوفيد-19 ينقله إلى عدة أشخاص، لكن بعض الأشخاص المصابين بجدري القرود لا ينقلونه، علاوة على ذلك، فإن أحد الاختلافات الرئيسية بين المرضين هو الطفح الجلدي النموذجي في جدري القرود، الطفح الجلدي، في حد ذاته، يمكن أن يعطينا فكرة عن فترة الانتقال وسيكون جدري القرود معديًا حتى تجف جميع الآفات والطفح الجلدي.

هل يوجد لقاح ضد جدري القرود مثل لقاح كوفيد-19؟

نعم يوجد لقاح ضد جدري القرود وهو اللقاح المعتمد للجدري، ويتميز اللقاح بفعاليته الكبيرة حتى بعد الإصابة بالفيروس.

هل يتحول جدري القرود إلى جائحة مثل كوفيد-19؟

قال الدكتور رحال إن الطريقة التي ينتقل بها جدري القرود تجعله أقل عرضة للتحول إلى جائحة. ومع ذلك، والأهم من ذلك، هو أن المهارات الصحية الاحترازية التي اكتسبها الناس في جميع أنحاء العالم خلال جائحة "كوفيد-19" يمكن أن تساعد بشكل كبير في منع جدري القرود من أن يصبح وباءً.

من جهته، قال الدكتور أبو فرسخ إنه بالنسبة لفيروس جدري القرود فلا أعتقد أنه سيصبح وباء عالميا للأسباب التالية:

قدرته على الانتشار تأتي بعد ظهور الأعراض عليه وليس مثل كورونا الذي كان يتميز أنه في الفترة قبل ظهور الأعراض يكون الأكثر قدرة على الانتشار.

وجود أدوية تساعد في شفاء المريض.

سرعة الانتشار ليست بقوة سرعة انتشار كورونا.

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