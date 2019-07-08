من السرطان إلى الحوت... أبراج تُحرج بسهولة

لا أحد يحب فكرة أن يحكم عليه الآخرون، ورغم أننا جميعًا عرضة للمرور بمواقف محرجة، هناك بعض الأشخاص الذين لا يشعرون بالإحراج أبدًا، وعلى النقيض هناك من يختبروا هذا الشعور مرارًا وتكرارًا لأنهم حساسين للغاية، وبما أن الأمر يرتبط بالسمات الشخصية، فهو يتأثر بالأبراج، ولذلك جلبنا لكِ من مجلة "يورتانغو" قائمة بأبراج سريعة الشعور بالإحراج:

1. برج السرطان (21 يونيو -22 يوليو)

السرطان متيقظ لما حوله ودائمًا ما يحاول استنتاج ما يشعر به الآخرين، وهذه الحساسية الزائدة تجعله أكثر عرضة للشعور بأحاسيس سلبية مثل الإحراج والغضب والقلق والخجل.

2. برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

برج العذراء مثالي ويهتم بأداء جميع مهامه على أكمل وجه، ولكن عندما يعجز عن ذلك، يشعر بالحرج والعار والخجل لأنه خذل نفسه، ولأنه يضع لنفسه أهداف يصعب تحقيقها يختبر هذا البرج الشعور بالإحراج كثيرًا.

3. برج الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

برج الميزان ذكي للغاية، إلا أنه غالبًا ما يكون ساذجًا في المواقف الاجتماعية، ويُحرج للغاية عندما يكتشف حقيقة شخصًا ما، ويظن أنه كان من المفترض أن يدرك ذلك مسبقًا، كما أنه حساسًا للغاية ولا يتقبل أي مزاح يظن أنه يقلل من شأنه.

4. برج الحوت (19 فبراير - 20 مارس)

برج الحوت معروف بطبيعته الإبداعية، وهذا ما يجعله ميالًا لتخيل وقوعه في مواقف محرجة لم يلاحظها أحد، مما يدفعه لمراجعة كل سلوكياته الاجتماعية حتى لا يرتكب أي خطأ.

5. برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير)

يحب الجدي أن يراه الآخرين على أنه واسع الحيلة ومنضبط وصبور، ولكن هذا يجعله متوترًا للغاية أمام الناس، مما يجعله أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء والشعور بالحرج.

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