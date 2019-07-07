بينها الأسد...هذه الأبراج تطلب الاهتمام وتسعى للفت الانتباه اليها أكثر من غيرها

تكشف الأبراج الكثير من خبايا وأسرار شخصية كل منا، فمن العيوب والمميزات إلى المواهب وحتى الوظائف المناسبة وغيرها من الأمور، ترتبط الأبراج بكل ما يتعلق بالحياة.

ومن خلال مجلة "بولد سكاي"، نكشف لكم عن أبراج تطلب الاهتمام وتنضم إلى قائمة الأكثر سعيًا للفت الانتباه إليها:

الحمل

يحب برج الحمل أن تُسلط عليه الأضواء ويكون مركز الانتباه، خاصة أنه لا يتردد أبدًا في الكشف عما يشعر به ويدور في ذهنه بكل صراحة، كما أنه كثيرًا ما تكون محاولته للفت الانتباه تلقائية، وبالإضافة إلى ذلك، يجب معرفة أنه إذا حاول برج الحمل استقطاب انتباهك فذلك يعني أنه يحبك للغاية.

السرطان

يعد السرطان من أكثر الأبراج الحساسة، ولذلك يحرص دائمًا على أن يكون محبوبًا ويحصل على الاهتمام باستمرار، فذلك يشعره بالسعادة والآمان.

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الأسد

يغذي الحصول على الاهتمام، غرور وكبرياء برج الأسد، ودائمًا ما يسعى للحصول على الإطراءات والمدح أو الثناء طوال الوقت، وإذا تحول الثناء إلى انتقاد، يعتبرك عدوه على الفور.

الميزان

يعد التواصل أهم عنصر في أي علاقة، مهما كان نوعها، سواء كانت عاطفية أو صداقة، وبالنسبة لبرج الثور، الحصول على الاهتمام دائمًا هو سر الحفاظ على ذلك التواصل وأي نقص في الاهتمام يُشعره بعم الاستقرار والأمان.

العقرب

عندما يتعلق الأمر بالحب، يحب العقرب الشريك بكل جوارحه، ولكنه يسعى إلى لفت مزيدًا من الانتباه عندما يشعر أن الشريك يهمله ولا يقدر من حبه ومشاعره.

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