من العباءة إلى القفطان .. " كايفي " علامة تجارية تقدم لكِ أفضل الأزياء المحتمشة

اذا كنتِ محبة ارتداء الملابس المحتشمة وتبحثين عن عباءة أو قفطان رائع يعكس شخصيتك الحقيقية، فإن كايفي علامة تجارية متواضعة لديها القطعة المميزة التي تبحثين عنها.

تمتلك العلامة التجارية المحتشمة التي تم إطلاقها حديثًا في الشرق الأوسط مجموعة متنوعة من السترات والفساتين والبدلات العلوية والسراويل والتنانير، وبفضل الأقمشة الحصرية والظلال الكلاسيكية والأنسجة الفاخرة والتصميم والتفاصيل المعقدة، يمكن أن تساعدك حقًا على تحسين إطلالتك هذا الصيف.

ونحن سعداء ومتحمسون حقًا لإطلاق علامة " كايفي" في الشرق الأوسط وتقديم مجموعة من الملابس العصرية للسيدات المقيمات في الشرق الأوسط. فهذه العلامة التجارية ترمز إلى الحرية والأناقة والشخصية المميزة بالإضافة إلى القيمة مقابل المال ".

قدمت العلامة التجارية الحديثة التي تؤمن بحرية التعبير مجموعتها الأولى المستوحاة من البانتونات والصور الظلية والأنماط المدهشة في السبعينيات، تتميز القطع بمجموعة متنوعة من المطبوعات الجغرافية والألوان المائية. كما تأتي المجموعة ببعض الألوان المنعشة والنابضة بالحياة، بما في ذلك Canyon Rose و Buttercream و Evening Blue و Copper Tan و Poseidon.

ومن بين قطع المجموعة المتميزة من العلامة التجارية المحلية التي تأسست في عام 2020 تشمل عباية "Haute Manteau" باللون البنفسجي العميق، وهي مثالية لقليل من المرح تحت أشعة الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قفطان مكشكش باللون الأخضر، والذي يتدلى من الأعلى في توهج على شكل حرف A إلى طول متوسط، ويوجد أيضًا في قائمة الرغبات فستان شبيه بالخيال البوهيمي، والذي يأتي بلون الشامبين وخصر إمبراطوري جميل مع حرف V مقلوب.

ولالقاء نظرة فاحصة يمكنك الدخول عبر الموقع الإلكتروني لمتجر العلامة www.kayfi.com ، وتتوفر المجموعة لجميع المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وسيبدأ الشحن قريبًا في عمان.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

فوائد زيت اليقطين

تعرف على فيروس ماربورغ الفتاك؟