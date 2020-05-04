من المطاردات إلى سقوط الأسنان.. ماذا تعني رموز الأحلام؟

على الرغم من أننا قد لا نكون قادرين على التحكم في احلامنا، ولكن إذا كنتِ تستطيعين تذكرها، فقد تتمكنين من تعلم المزيد عن حياتك، حيث قال "سيجموند فرويد" إن الأحلام هي نافذة للعقل الباطن.

ووفقا لمجلة "ليتل ثينجز"، هناك مواضيع أحلام شائعة وتعبر عن جوانب من حياتك اليومية:

السقوط

مثل السقوط في الحياة الواقعية، يدل السقوط في الحلم على الشعور بخروج الأمور عن السيطرة والعجز، فالوقوع في حلمك يمكن أن يرمز إلى أنك مضطرة للتخلي عن شيء تتمسكين به.

سقوط الأسنان

عادة ما يرتبط هذا الحلم المروع، والذي يتضمن سقوط الاسنان، بالشعور بالقلق من موقف ما أو حول كيفية نظرة الناس لكِ.

المطاردة

يدل هذا الحلم الذي عادة ما يجعلكِ تستيقظين غارقة في العرق، ومجهدة، على الشعور بالتهديد أو القلق في الحياة الواقعية، وإذا كنت تراودك أحلام مثل هذا أكثر من مرة، فقد ترغبين في التفكير فيما يجعلك تشعرين بعدم الأمان، والعمل على حل الموقف.

العري في الأماكن العامة

يمكن أن يعني هذا الحلم شيئين مختلفين تماما، فإذا كان التعري في أحلامك تجربة سلبية أو غير مريحة، فهذا يعني أنكِ تخشين سخرية الآخرين منكِ، ولكن يمكن أن يكون للحلم دلالة إيجابية، حيث يرمز لشعورك بالثقة في نفسك والتطلع إلى شيء ما.

الطيران

الطيران في الحلم يرمز إلى السعادة والسيطرة على حياتك الشخصية، وبالطبع، يمكن أن يعتمد معنى الحلم على المكان الذي تحلقين إليه، وكيف تطيرين، لكن في الغالب تعني أحلام الطيران أشياء جيدة.

التأخر

يشير الحلم بالتأخر عن موعد ما الخوف من تفويت فرصة ما أو تقديم وعود لا يمكنك الوفاء بها.

خيانة الشريك

كما هو متوقع، يرتبط هذا الحلم المزعج باضطراب العلاقة، ومشاكل في الثقة في شريكك، ولكن عليكِ تذكر أنه مجرد حلم في النهاية ولا يعني أنه يخونك بالفعل.

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