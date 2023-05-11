من المنسوجات الشعبية الراقية: الكروشيه يجمل ربيع وصيف 2023‎‎

مع اقترابنا من الأجواء الأكثر دفئا ونهار الصيف الحار ولياليه المعتدلة فلا يوجد اجمل من ارتداء قطعة كروشيه تضيف الكثير من الرقي إلى إطلالتك لهذا الربيع والصيف.

من منصات عروض أزياء موسم ربيع وصيف 2023 إلى ستايل الشوارع في عروض الأزياء ومدرجات الطائرات التي استقلها مدونات الموضة في طريقهن إلى قضاء عطلتهن الصيفية استوحي ونسقي اطلالتك هذا الصيف من قطع مختارة من الكروشيه.

الكروشيه يجمل ربيع وصيف 2023‎‎:

ديور وعشق الايطالية ماريا جراتسيا كيوري للكروشيه

في عرض ديور ربيع وصيف 2023 كان الكروشيه هو سيد الموقف والقماش الأكثر حضورًا على منصة العرض فجاء على هيئة توب قصير عملي سهل التنسيق اما مع بنطال جينز لاطلالة كاجوال يومية أو مع بنطال رسمي باللون الأسود لإطلالة راقية ورسمية.

أما الفساتين فجاءت طويلة تصل الى حد الأرض باللونين الأبيض والعاجي. وتنوعت القطع ما بين الشورتس القصيرة والقمصان الطويلة.

عبرت المصممة والمديرة الإبداعية للدار عن حبها الشديد لهذه الاطلالات وهذا القماش تحديدا لما فيه من حرفة وجمال في طريقة العمل.

في عرض كل من توري بيرش ودولتشي أند جابانا رأينا اطلالات لفساتين طويلة أو قصيرة ولكن بقطع دولتشي أند جابانا كان الكروشيه ممزوج مع خيوط دي ام سيه ذهبية اللون لإطلالة أكثر رقي وأناقة، وفي توري بيرش نسق الفستان مع قبعة بيضاء وتوب من كشاكش بيضاء وصندل أبيض مفتوح.

أما من نيويورك قدمت دار برونزا سكولار عدة إطلالات من الكروشيه، أولها فستان ذهبي اللون بخيوط لامعة لإطلالة صيفية راقية للحفلات والمناسبات الرسمية ليس بحاجة الى تنسيق صعب، فبمجرد حذاء أبيض اللون ستحصلين على اطلالة مثالية جدا، وارتدت العارضة كيندال جينير فستان باللون الأبيض مختتمة فيه مجموعة صيف 2023 للعلامة.