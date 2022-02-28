من الوقاية من سرطان الثدي إلى صحة الكبد فوائد الجزر النظام الغذائي الجيد متوازن وغني بجميع العناصر الغذائية. كل مكون من مكونات الغذاء له أهميته الخاصة ولا غنى عنه بطريقته الخاصة. بينما تستهدف بعض الأطعمة أجزاء وعمليات معينة من الجسم ، إلا أن هناك بعض المواد الغذائية شديدة التنوع ويمكن أن تساعد في الكثير من العمليات الجسدية. يعد الجزر أحد أفضل الأمثلة على مثل هذه الأطعمة المفيدة ولكن للأسف ليست معروفة على نطاق واسع كما ينبغي. يعتبر الجزر من الأطعمة الشتوية ، ويستخدم على نطاق واسع في أطباق الخضار التي يتم استهلاكها في الشتاء.

بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم الجزر أيضًا في تحضير الحلويات، وفيلي بعض الأسباب الأخرى التي أوصى بها أخصائي التغذية لماذا يجب أن نستهلك الجزر وكيفية استهلاكه لتحقيق أقصى استفادة منه.

من الوقاية من سرطان الثدي إلى صحة الكبد فوائد الجزر

الكبد

الجزر مفيد للكبد بسبب احتوائه على مادة بيتا كاروتين وفلافونيدات النبات. كل من العناصر المذكورة أعلاه تسهل وظائف الكبد ولا تدع السمية تسيطر على الكبد. من أجل استهلاك الجزر لتحسين وظائف الكبد ، يجب تحضير عصير الجزر وشربه. اعصر بعض الجزر وأضف بعض البقدونس. يمكنك أيضًا إضافة الزنجبيل أو الثوم أو الفلفل الأسود أو الخيار حسب النكهة. تأكد من عدم تصفية العصير.

من الوقاية من سرطان الثدي إلى صحة الكبد فوائد الجزر

السرطان

الجزر غني بمركب كيميائي يسمى الفالكارينول ، والذي يمنع الأورام الخبيثة والآثار الجانبية للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. كما أنه يساعد في ترميم الأنسجة وخاصة الجلد والشعر. كما أظهرت الدراسات أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. بالنسبة لمرضى السرطان ، من المهم أن يتم تقشير الجزر العضوي للتأكد من عدم وجود خطر الإصابة. يعد تحضير الحساء بديلاً رائعًا آخر للأشخاص الذين يعانون من مرض السرطان.

من الوقاية من سرطان الثدي إلى صحة الكبد فوائد الجزر

مرض السكري

نظرًا لكون الجزر غير نشوي بطبيعته ، فقد أثبت أنه خيار آمن للأشخاص المصابين بمرض السكري. فهي لا ترفع مستويات الجلوكوز في الجسم وهي مفيدة أيضًا لمرضى السكر لأنها غنية بالألياف وفيتامين أ. يجب على مرضى السكري محاولة تناول الجزر الكامل بدلاً من عصير الجزر. ومع ذلك ، يجب تناول العصير وفقًا لقراءات مستوى السكر ، والتي يجب مراقبتها بانتظام.

من الوقاية من سرطان الثدي إلى صحة الكبد فوائد الجزر

فوائد وتحذيرات أخرى

تشمل الفوائد الأخرى لاستهلاك الجزر صحة العين ، وتقوية المناعة ، وإشراق البشرة والشعر. نظرًا لأن الإفراط في تناول كل شيء يعد أمرًا سيئًا ، يجب أن يوضع في الاعتبار أن تناول الكثير من الجزر قد يؤدي إلى التسمم والكثير من البيتا كاروتين في مجرى الدم. يمكن أن يؤدي هذا إلى تغير لون الجلد ، المعروف أيضًا باسم كاروتينما. تأكد من مراقبة كمية الجزر التي تتناولها ، خاصةً إذا كنت تتناولها في شكل حساء أو عصائر.

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