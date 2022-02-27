جميلة البوابة: فوائد زيوت الوجه الطبيعية عادة ما يتجنب الناس حتى فكرة رؤية أو الزيوت في أي مكان بالقرب من الوجه. في المقام الأول بسبب سوء الفهم بأن الزيت على وجهك سيؤدي إلى اندلاع حب الشباب والمشاكل الأخرى المتعلقة بالزيت والتي يجب أن تكافح لبقية حياتك ، لكن الكريمات المرطبة لا تساعد خاصة في الشتاء أو إذا كان لديك بشرة جافة قليلاً. كل منتجات التجميل هذه ترطب الطبقة العلوية من بشرتك بحيث يسهل على الرطوبة أن تتسرب بعيدًا.

من ناحية أخرى ، لا نريد للمواد الكيميائية السامة أن تتسرب عبر بشرتنا باسم الترطيب وتسبب مشاكل جلدية أخرى. أيضًا ، ليست كل الأمصال مناسبة لجميع أنواع البشرة ، فكيف نعرف أيها هو السيروم المثالي لبشرتك؟ إذن هنا مجموعة من زيوت الوجه الطبيعية يمكن للأشخاص ذوي الاحتياجات المختلفة للبشرة انتقاؤها.

جميلة البوابة: فوائد زيوت الوجه الطبيعية

قبل ذلك ، دعونا نلقي نظرة على الجانب العام الذي يجب النظر إليه عندما يتعلق الأمر بالرائحة:

1. عادة لا يحب الناس رائحة الزيت المستخلص مثل زيت جوز الهند أو حتى زيت الخردل. لذا فإن استخدام زيوت مثل اللافندر لن يكون رائحته جيدة فحسب ، بل سيزيل البكتيريا أيضًا وخفيف الوزن.

2. طريقة الاستخراج تصبح حاسمة لأنها تعتمد على وجود الأحماض الدهنية ، كما يمكن تحديد الغبار وتحديد وزن الزيت أيضًا.

3. من المهم ملاحظة العمر الافتراضي لأن بعض الزيوت الأساسية تتأكسد بمرور الوقت ، وبالتالي لا تكون فعالة بما يكفي للبشرة. كما أنه يعتمد على الأحماض الدهنية الموجودة في الزيوت.

كل زيوت الوجه تتكون من ثلاثة عناصر: زيت ناقل ، وزيت أساسي ، ومضاد للأكسدة. الزيت الناقل سيكون هو جسم منتجك، بينما سيعطي الزيت العطري رائحة لطيفة وفاخرة. تساعد مضادات الأكسدة الدهون الموجودة في الزيت على ألا تصبح فاسدة.

جميلة البوابة: فوائد زيوت الوجه الطبيعية

الآن حسب نوع بشرتك واحتياجاتك ، اختر الزيت:

للبشرة الجافة: تعمل زيوت الوجه مع السكوالين الزيتون وزيت جوز الهند المجزأ بشكل جيد على البشرة الجافة والمتشققة . للبشرة العادية: يمنح زيت القنب البشرة الترطيب الكافي الذي تشتد الحاجة إليه ، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات الزيت الطبيعية في الجلد . للبشرة المقاومة للشيخوخة: زيت المارولا وزيت ثمر الورد وقطرات فيتامين هـ تساعد في شد الجلد ، وبالتالي منع الكولاجين من المرونة . للبشرة الدهنية: يزيل زيت الأرغان وزيت زهرة الربيع المسائية الزيوت الزائدة من الجلد ويمنع تكون حب الشباب .

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