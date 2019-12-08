من براز الطيور للحقن بالدماء... إليك أغرب الحيل التجميلية التي تستخدمها النجمات من أجل الحفاظ على جمالهن

بسبب وجودهم المستمر تحت الأضواء وتتبع الناس لأدق تفاصيلهم، تحرص النجمات على اللجوء لحيل تجميلية حتى يبدو في كامل حيويتهم مهما تقدم به العمر فوجههم هو ماركتهم التجارية وعلامتهم المميزة.

ونشرت مجلات نسائية مثل " هاربر بازار"، " سلايس" و " إم تي في " والعديد غيرهم عن أغرب الحيل التجميلية التي لجأت إليها النجمات بعضها غريب وخارج عن المالوف ولكن على ما يبدو أنها تحقق لهم النتائج المرغوب فيها، إليك قائمة بأغرب الحيل التجميلية التي تستخدمها النجمات :

فيكتوريا بيكهام:

تعتقد الكثير من النجمات أن إستخدام براز الطيور على وجوههن هو سلاح فعال لمقاومة شيخوخة البشرة، وم أبرز النجمات التي تتبع هذا النهج هي فيكتوريا بيكهام 45 عامًا، عضوة فريق سبايس جيرل السابقة وزوجه اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام، التي تستخدم براز طيور العندليب كقناع على الوجه الذي يحجز الرطوبة في البشرة مما يجعلها لامعة وأكثر إشراقًا.

هيلي بالدوين وكيم كارداشيان:

تتبع نجمة برنامج تليفزيون الواقع كيم كارداشيان 39 عامًا، وعارضة الأزياء هيلي بالدوين 22 عامًا تقنية " مصاص الدماء" للحفاظ على جمالهن عن طريق سحب الدم من الذراع واستخراج الصفائح الدموية البلازما وخلايا الدم البيضاء ثم حقنها مرة أخرى في الوجه لمنع التجاعيد ومكافحة الشيخوخة بإعادة بناء الجلد.

انجلينا جولي:

تعتمد النجمة الأمريكية انجلينا جولي 44 عامًا، للحفاظ على شبابها ونضارتها على الكافيار أو بيض السمك فهي تستخدمها كماسك على وجهها وجسدها للحصول على بشرة متوهجة ولمكافحة علامات تقدم سن البشرة وكانت تستخدمها بشكل مستمر للتخلص من علامات تمدد البشرة أثناء وبعد الحمل.

ساندرا بولوك:

تعتمد النجمة ساندرا بولوك 55 عامًا، تقنية غريبة للغايه للعناية بجمال بشرتها، وهي كريم علاج مرض البواسير فهي تستخدمه تحت عينيها للتخلص من الخطوط وإنتفاخات الجلد والهالات السوداء.

الأميرة كيت ميدلتون:

تتبع دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون 37 عامًا، تقنية فريدة للعناية بجمالها وهو قناع من سم النحل والذي يُشاع انه البديل الطبيعي للبوتوكس حيث يرفع هذا القناع من مستوى نضارة البشرة ويكافح الشيخوخة دون اللجوء إلى الإجراءات الجراحية.

كاتي هولمز:

الحلزون هو الوسيلة التجميلية للممثلة الأمريكية كاتي هولمز40 عامًا، لتجديد الأنسجة التالفة والحصول على بشرة ناعمة متوهجة، حيث يحتوى الحلزون على مزيج من الإيلاستين وحمض الجليكوليك والبروتين وكلها عناصر في غايه الأهمية لنضارة البشرة.

جيينفر لوبيزو إيفا لونجوريا:

على الرغم من بلوغها لعامها ال50 ولكن المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز دائمًا تتمتع ببشرة نقية ونضرة كأنها في العشرينات من عمرها مثلها مثل الممثلة إيفا لانغوريا 44 عامًا والسبب في ذلك هو إستخدامهم لمصل غني بالبروتين من المشيمة والخلايا الجذعية والأعشاب البحرية والذي يوضع على الجلد كقناع مع التدليك المستمر لتحفيز البشرة على إفراز الكولاجين الطبيعي والإيلاستين.

ديمي مور:

تتبع النجمة ديمي مور57 عامًا، وسيلة غريبه للحفاظ على حيوية بشرتها وهي إستخدم حيوان العلقة وهو نوع من الحيوانات يعيش في مياه البرك والمستنقعات وتذهب في زيارات مستمرة للنمسا من أجل الحصول على هذا العلاج وهو يعمل على إزالة السموم وتطهير البشرة والجلد.

غوينيث بالترو:

تستخدم النجمة الأمريكية غوينيث بالترو47عامًا، لسعات النحل للعناية بجمالها للتخلص من الإلتهاfات والندوب التي تظهر على الجلد.

سيلينا غوميز:

تستخدم المغنية الأمريكية سيلينا غوميز27 عامًا، تقنية سرير العرق حيث تقوم بلف نفسها جيدًا في السرير مثل شرائح البوريتو المكسيكية لمدة 45 دقيقة لتخليص جسدها من السموم وذلك يحسن لون البشرة ومظهرها وملمسها كما تعمل هذه التقنية على فقد الوزن وتعزيز اوقات النوم.

نيكول بولزي (سنوكي):

صرحت المذيعة التليفزيونية الامريكية نيكول بولزي 31 عامًا، والمعروفة باسم سنوكي انها تستخدم براز قطتها لتقشير جلدها فهي طريقة غير مكلفة وطبيعية للتخلص من الجلد الميت.

جيسيكا بيل:

تستخدم الممثلة الأمريكية جيسكا بيل 37 عامًا، ونشرت أكثر من مرة صور سيلفي لها بقناع من الدانتيل لتفتيح البشرة وترطيبها حيث يعمل على فتح المسام وتغذيتها ثم يغلقها مرة أخرى للحفاظ على نضارة البشرة.

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