من بينها الموز والسبانخ... هذه أفضل الأطعمة لنمو الأظافر بشكل أسرع وأقوى

تعتبر العناية بالأظافر جزءًا مهمًا من روتين الجمال الخاص بالفتيات، وفي أحيان كثيرة لا يشكل الأمر أهمية بالنسبة للبعض بقدر اهتمامهم بتجميل البشرة والشعر.

وهناك بعض الأطعمة المهمة التي يجب تناولها من أجل الحصول على أظافر قوية وأكثر لمعانًا .. ومن ضمنها:

الموز

يمكن أن يساعد الموز في تقوية الأظافر الضعيفة، حيث يحتوي على البيوتين المفيد للأظافر.

البيض

يحتوي البيض أيضًا على البيوتين والبروتينات وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقوية الاظافر ولمعانها، وإذا كنتِ ترغبين في الحصول على أظافر لامعة وجميلة، تناولي البيض على الإفطار.

السبانخ

تحتوي السبانخ والخضروات الورقية الأخرى على حمض الفوليك الذي يساعد في نمو الأظافر وتقويتها أيضًا.

الجوز

يحتوي الجوز على أحماض الأوميغا التي تساعد في لمعان الأظافر الباهتة.

الطماطم

يتسبب نقص الحديد وفيتامين سي في حدوث هشاشة الأظافر، وتعتبر الطماطم غنية بفيتامين سي وعندما يتم تناولها مع الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ، فإنها تؤدي إلى تقوية الأظافر وتمنحكِ أظافر صحية.

الشوفان

يعد الشوفان غني بفيتامين أ و ب التي تساعد في بناء الأظافر؛ مما يجعلها أقوى وأكثر صحة.

ويمكنكِ تناول الشوفان على الإفطار كل صباح وسترين النتيجة بنفسك.

بذور الكتان

يعتبر بذور الكتان خيار ممتاز؛ نظرًا لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف والبروتين.

ويمكنك طحن بذور الكتان وإضافة ملعقة صغيرة إلى حبوب الإفطار اليومية أو حتى السلطة للحصول على أظافر أقوى وأكثر لمعانًا.

الجزر

يعتبر الجزر غني بفيتامين أ الذي يعطي الأظافر بريقًا قويًا ولامعًا ، ويمكن تناول جزرة أو اثنين كل يوم أو تناولها في شكل عصير للحصول على أظافر رائعة.

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