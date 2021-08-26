من تعزيز المناعة إلى تحسين الهضم.. تعرفي على فوائد المشي بعد العشاء

الحياة اليومية المعاصرة مزدحمة للغاية ومليئة بالمهام، ولذلك يمكن أن يكون الانتظام على أداء التمارين الرياضية الضرورية للحفاظ على الصحة أمرا صعبا، ومع ذلك يمكن تعويض الامر باتباع عادة يومية بسيطة، وهي المشي بعد تناول العشاء، والتي تعود على الصحة بالعديد من الفوائد والتي نسرد فيما يلي أبرزها:

يحسن الهضم

يسمح المشي بعد العشاء لجسمك بإنتاج المزيد من إنزيمات المعدة فضلا عن السماح للمعدة باستيعاب العناصر الغذائية التي تمتصها، مما يحسن عملية الهضم ككل ويقلل من الانتفاخ والإمساك.

الايض

يساعد المشي بعد العشاء على تعزيز الايض، حيث يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية ويبقي جسمك في حالة جيدة، ويساعد على الحفاظ على وزن صحي.

يقوي المناعة

يحسن المشي بعد العشاء عملية الهضم ويطرد السموم من الجسم، مما يحسن وظائف الأعضاء الحيوية ويعزز المناعة التي تحمي الجسم من العدوى المختلفة.

ينظم مستويات السكر في الدم

يبدأ ارتفاع السكر في الدم بعد 30 دقيقة من تناول الوجبة، ولكن المشي بعد العشاء يساعد على حرق الجلوكوز مما يساعد على إدارة مستويات السكر في الدم.

يعالج الارق

بالإضافة إلى تعزيز الصحة الجسدية، يمكن أن يعزز المشي بعد العشاء الصحة العقلية أيضا، فهو يقلل التوتر ويساعد على الاسترخاء مما يعزز جودة النوم.

الاكتئاب

يساعد المشي على التخلص من التوتر ويؤدي لإفراز الإندورفين في الجسم، مما يحسن المزاج ويجعلك اسعد وأكثر مقاومة للاكتئاب.

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