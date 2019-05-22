من ريم عكرا إلى ريمونا كيفيزا...إليكِ أحدث فساتين زفاف ربيع 2020 المستوحاة من ميغان ماركل

في حين أن مشاهير ونجمات عالم التمثيل والغناء دائمًا ما يلفتن الأنظار بإطلالاتهن وكثيرًا ما يكنّ سرا الهام العديد من مصممين الأزياء، إلا أن إطلالات سيدات البلاط الملكي وخاصة فساتين زفافهن.

وعند ذِكر فساتين زفاف سيدات البلاط الملكي، يتبادر إلى أذهاننا أميرة القلوب "ديانا" و"كيت ميدلتون" و"ميغان ماركل"، وفي حين أنه مر عام على زفاف دوقة ساسكس الملكي، إلا أنها لا زالت حتى الآن مصدر الهام أبرز المصممين، وخاصة فيما يتعلق بإطلالة زفافها.

وفيما يتعلق بتصاميم الزفاف لربيع 2020، نقدم لكِ من مجلة "ويدينغ بيلز" أحدث فساتين الزفاف المستوحاة من ميغان ماركل:

هالفبيني لندن

في هذا التصميم، استلهمت علامة "هالفبيني لندن" البساطة من إطلالة زفاف ميغان ماركل، بالإضافة إلى التصميم الانسيابي وياقة القارب.

رومونا كيفيزا

بتصميمه الانسيابي الذي يحتضن منحنيات العروس والطرحة البسيطة الطويلة، يعكس هذا التصميم أسلوب ميغان ماركل الرقيق والهادئ ذو لمسة من الجاذبية.

ريم عكرا

اعتمدت المصممة الشهيرة في هذا الفستان، تصميم منفوش بسيط يتميز بالجمع بين نوعين مختلفين من القماش في التنورة، بينما أضفت لمسة من وحي ميغان ماركل، وهي عدم وجود تفاصيل أو تطريزات في الفستان مع ياقة القارب.

وفي تصميم آخر، قدمت لنا "ريم" تصميم غاية في الجاذبية ذو لمسة من الأناقة الملكية بفضل ذلك الكاب.

انيس دي سانتو

على الرغم من أن هذا الفستان اتسم بالبساطة ورقة التصميم، إلا أن علامة " انيس دي سانتو" أضفت لمسة عصرية جريئة وغير متوقعة للتصميم، وهي ذلك الحزام الأسود.

جالينا

بالإضافة إلى الاستعانة بروح إطلالة دوقة ساسكس، أضفت علامة "جالينا" مزيدًا من الأناقة والجاذبية للفستان، بفضل الدانتيل وتلك الأكمام التي تميزت بتصميم الجرس.

ريتا ريفيني

جنبًا إلى جنب مع تصميم الفستان الإنسيابي، أضفت "ريتا" لمسة أكثر جاذبية للتصميم من خلال قصّة الصدر وتلك الكشكشة الرقيقة التي تزين الصدر.

ميليسا سويت

بتصميم يعانق منحنيات الجسم بنعومة وانسيابي ذو تطريزات ناعمة، تذكرنا "ميليسا" بإطلالة ميغان ماركل الثانية في زفافها.

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