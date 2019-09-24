من زيندايا إلى هالسي.. أجمل تسريحات نجمات حفل جوائز الإيمي لعام 2019

شاهدنا اليوم الاثنين، حفل جوائز الإيمي للأعمال التلفزيونية في دورته الـ 71، والذي أُقيم في مسرح مايكروسوفت بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكما هو متوقع، تستغل النجمات الفرصة لاستعراض جمالهن والظهور بأبهى إطلالة على السجادة الحمراء، وبالإضافة إلى أزيائهن، تلفت النجمات الأنظار بتصفيفات شعرهن ومكياجهن، لذا ومن خلال مجلات "ماري كلير" و"ذا كت" وهاربرز بازار"، بالإضافة إلى "إنستايل"، نستعرض لك أجمل تسريحات نجمات حفل جوائز الإيمي لعام 2019:

أميليا كلارك

لفتت نجمة "لعبة العروش" الأنظار بإطلالة جريئة وناعمة في آن واحد تميزت باللون الكحلي، هذا واختارت "أميليا" تسريحة بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلًا للخلف واعتمدت صيحة الفرق النصفي، بالإضافة إلى مكياج ناعم وأقراط مفعمة بالألوان.

بريتاني سنو

اختارت الممثلة الأمريكية اعتماد خصلات مموجة أنيقة لإكمال اطلالتها الشبيهة بالأميرات، ولفت لون شعرها الأنظار، حيث تألف من مزيج جذاب من درجات النحاسي والأشقر.

زيندايا

لإكمال اطلالتها الجريئة باللون الأخضر، اختارت زيندايا تموجات كلاسيكية مع فرق جانبي لخصلاتها ذات اللون الأحمر النحاسي، والذي أبرز جمال بشرتها السمراء، فضلًا عن اعتمادها مكياجًا ناعمًا للغاية.

كيلي أوزبورن

في إطلالة تجمع بين الجرأة والنعومة، اعتمدت الممثلة والمغنية البريطانية لون لافت وغير متوقع لشعرها كما عودتنا، وهذه المرة، اختارت البنفسجي المائل للأزرق، واعتمدت الغرة الأمامية مع اكسسوار على هيئة فيونكة يجمع جزء من شعرها ويتركه منسدلًا.

صوفي تيرنر

بدت صوفي والشهيرة بدور "سانسا" في "لعبة العروش"، في غاية النعومة، حيث جمعت خصلاتها الشقراء للخلف مع رفع جزء من شعرها وترك جزء آخر منسدل، مما أبرز جمال ملامحها البريئة ونعومة إطلالتها.

ماندي موور

يبدو أن الخصلات المموجة هي الأبرز في حفل الايمي هذا العام، لتعتمدها النجمات على طريقتهن الخاصة، هذا وجمعت ماندي بين صيحتين كلاسيكيتين في تسريحة واحدة، إذ اعتمدت التموجات الكلاسيكية مع تصفيفة الشعر الكثيف المنتفخ بعض الشيء، والمستوحاة من السبعينات والثمانينات.

هالزي

جنبًا إلى جنب مع نعومة إطلالتها، أضفت هالزي لمسة من أسلوبها المشاكس والعصري إلى الإطلالة، وجمعت خصلاتها الكيرلي في تسريحة الـ "باينابل" والمستوحاة من شكل ثمرة الأناناس، كما اعتمدت غرة جانبية كيرلي أيضًا.

فيولا ديفيس

أضفت فيولا لمسة مميزة لإطلالتها الأنيقة بالأبيض والأسود، ولم تتردد في اعتماد تسريحة الشعر المجعد الضخمة، بالإضافة إلى مكياج قوي.

ساندرا أوه

بدلًا من ترك شعرها منسدلًا، اعتمدت ساندرا تموجات فوضوية ورفعت خصلاتها في تسريحة تشبه الـ "باينابل"، لكن بلمسة مختلفة أضفت مزيدًا من الجاذبية لإطلالتها الوردية.

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