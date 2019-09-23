أزياء كارثية في مهرجان ايمي وغويندولين كريستي تتصدر القائمة (صور)

انطلقت فعاليات مهرجان توزيع جوائز إيمي في دورته ال71 في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس وظهرت النجمات باثواب أنيقة وخاطفة للأنظار، لكن هناك أزياء وإطلالات خطفت الأنظار ليس بجمالها ولكن ببشاعتها وغرابتها.

ونشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، العديد من الأزياء الكارثية التي ظهرت على السجادة الحمراء، وتصدرت الممثلة الإنجليزية غويندولين كريستي قائمة أسوأ ثوب ظهر على السجادة الحمراء، إليكِ قائمة بتلك الأزياء:

- غويندولين كريستي:

ظهرت الممثلة الإنجليزية غويندولين كريستي 40 عامًا، بزي يشبه زي القديسات وبدت كأنها لم تعثر على فستان جديد فأستعارت زيًا من مسلسل سباق العروش فقد ارتدت روب طويل باللونين الأبيض والأحمر مع أقراط ذهبية ضخمة، تصدرت تلك الإطلالة المركز الأول في أسوا الإطلالات على السجادة الحمراء.

- لينا هيدي:

ظهرت الممثلة البريطانية 46 عامًا على السجادة الحمراء بثوب منقوش بالأزهار الصغيرة مع حزام أسود من عند منطقة الصدر، بدا الفستان سيئًا للغاية حيث اختفت ملامح شخصيتها فيه.

-كاثرين نيوتن:

ظهرت الممثلة الأمريكية كاثرين نيوتن 22 عامًا ونجمة Big Little Lies بثوب قطعتين باللون الأصفر النيون حيث بدت انها تحضر لحفلة هالوين وليس مهرجان توزيع جوائز ايمي، لم تضف تلك الإطلالة لها أي تمييز بل كانت سيئة لا تعكس جمال بشرتها ورشاقة جسدها.

- إيمي آدم:

بدت إيمي 45 عامًا في ثوبها الأسود التقليدي وكأنها مورتيسيا أدامس شخصية الرعب الشهيرة .

- جيني مكارثي:

بدت جيني مكارثي 46 عامًا وكأنها نجمة من فرق الروك أند رول في تسعينيات القرن الماضي حيث ارتدت ثوب باللون الأزرق الفاتح وحزام على خصرها وبوت باللون الأسود وكانت إطلالتها سيئة للغاية.

-جانيت موك:

بدت الكاتبة الأمريكية جانيت موك 36 عامًا بهذا الفستان البرتقالي الغريب وكأنها تحمل كيس من القمامة فوق ظهرها بتلك القطعة المنتفخة.

-ألانا هاركين:

ارتدت الممثلة الكندية الانا هاركين ثوبًا أُحاديًا كارثيًا بفضل الخيوط والريش المتدليين من السترة والسروال القصير.

-جريتا لي:

ارتدت نجمة Russian Dollفستان باللون النيون الأخضر الذي بالإضافة لقباحته إلى أنه مزعج للعيون عند رؤيته بسبب لونه.

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