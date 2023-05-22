البوابة - ما الذي يجمع بين صلالة و باكو ويريفان ؟ انها من أفضل 5 وجهات سياحية للعائلات هذا الصيف ، سواء كنت تريد السفر جنوباً أو غرباً أو شمالاً، هناك دائما مكان مناسب لكل عائلة، تعالوا نتعرف على أفضل البلدان التي يمكنكم زيارتها في موسم الصيف.

من صلالة إلى يريفان أفضل 5 وجهات سياحية في الصيف



1. صلالة - سلطنة عُمان



أفضل وقت لزيارة مدينة صلالة في سلطنة عُمان هو من شهر حزيران/ يونيو إلى أب / اغسطس وهي أشهر الرياح الموسمية. تتمتع صلالة الجميلة بموسم رياح موسمية غير شائعة في مدن أخرى في عُمان. يبدأ موسم الرياح الموسمية (المعروف أيضًا باسم الخريف) في شهر يونيو تقريبًا ويستمر حتى أغسطس. صلالة هي مسقط رأس السلطان الراحل قابوس بن سعيد. تجذب صلالة العديد من الأشخاص من أجزاء أخرى من عُمان ومنطقة الخليج العربي خلال موسم الرياح الموسمية / الخريف، والذي يمتد من يونيو إلى سبتمبر. السياح يزورون صلالة خلال هذا الموسم. لزيارة عُمان ، مثل أي دولة أخرى ، فإن التأشيرة مطلوبة. يمكن إصدار تأشيرة عُمان عند الوصول على حدود عُمان (إذا كنت قادمًا بالسيارة أو الحافلة) أو في مطار صلالة / مطار مسقط (إذا كنت قادمًا بالطائرة) فقط إذا كنت مؤهلاً للحصول على تأشيرة عند الوصول. أفضل الأشياء للقيام بها وأماكن الزيارة في صلالة: شاطئ الحافة، كهف طيق وحفرة طوي، خور عوقد، جبل سمحان، شاطئ المغسيل.

2. مدينة ألماتي - كازاخستان



ألماتي هي أكبر مدينة وأكثرها عالمية في آسيا الوسطى، انها بوابة طريق الحرير المثالية. قم بزيارة ألماتي أولاً كبوابتك لاستكشاف بقية كازاخستان وطريق الحرير. كما انها محاطة بالمناظر الطبيعية الخلابة والطبيعة ، والهندسة المعمارية الرائعة للمدينة والطعام اللذيذ هي أسباب رائعة للسفر إلى ألماتي. تم تصنيف كازاخستان من بين أفضل 10 دول من حيث الميزانية للسياح. أفضل وقت لزيارة كازاخستان هو من أبريل إلى مايو ومن سبتمبر إلى أكتوبر. يتأرجح الطقس من درجات الحرارة القصوى خارج هذه الأشهر، ويستقر في هذا الوقت ويجعل المشهد الدرامي أكثر جاذبية للمسافرين الفضوليين.

3. باكو - أذربيجان



تشتهر باكو بكونها أخفض عاصمة وطنية حيث تقع على عمق 28 مترًا تحت مستوى سطح البحر. حيث تقع هذه المدينة الرائعة على شواطئ بحر قزوين ، على الشاطئ الجنوبي لشبه جزيرة أبشيرون ، بجانب خليج باكو. ويعود تاريخ المدينة القديمة إلى القرن السادس ولها ماض ثقافي غني يشمل التأثيرات الزرادشتية والساسانية والعربية والشيرفانية والفارسية والعثمانية والروسية. علاوة على ذلك ، تعد باكو واحدة من أكثر المواقع السياحية الواعدة ، حيث تضم ناطحات سحاب مستقبلية جنبًا إلى جنب مع الهياكل المعمارية العتيقة. أما أفضل وقت للذهاب إلى باكو فهو الفترة من أبريل إلى أكتوبر. خلال أشهر الصيف، تتمتع باكو بأشعة الشمس الساطعة، بينما تكون أشهر الشتاء شديدة البرودة.

4. كاتماندو - نيبال



تشتهر كاتماندو بشكل خاص بآثارها الدينية. تزين المعابد والأديرة والأبراج المتنوعة المناظر الطبيعية للمدينة ، ولا سيما معبد باشوباتيناث وتشانغو نارايان المشهوران بأعمالهما الفنية الدينية المذهلة والمعقدة. أما أفضل وقت لزيارة نيبال هو خلال الموسم السياحي الذي يبدأ من سبتمبر ويستمر حتى نوفمبر. إنه موسم المهرجانات أيضًا وهكذا يمكنك أن تجد البهجة في الهواء. بالإضافة الى السماء الزرقاء الصافية ودرجات الحرارة الدافئة واللطيفة ووفرة الغطاء النباتي بعد الرياح الموسمية ، هذه الأشهر هي الوقت الأمثل لزيارة نيبال.

5. يريفان - أرمينيا



إذا كنت متجهاً إلى القوقاز ، فعليك بالتأكيد السفر إلى يريفان واستكشاف الهندسة المعمارية والتاريخ والبارات والأسواق والكنائس التي تجعل هذه المدينة واحدة من أكثر وجهات السفر التي لا تحظى بالتقدير في أوراسيا. أما أفضل الأشهر لزيارة يريفان فهي أما في شهري مايو ويونيو أو في أواخر سبتمبر وأكتوبر. الفترة الأولى هي فترة الربيع حيث تخرج الزهور البرية وتكون في أفضل حالاتها ، وتكون المناظر الطبيعية أكثر خضرة واقل حرارة (بما في ذلك يريفان)، على الرغم من أنها قد تكون باردة عاصفة.



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