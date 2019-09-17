أفضل 8 أماكن سياحية في الأردن

يحتوي الأردن على العديد من المدن الهامة والتي أسهمت في تغيير مجريات التاريخ، ولعلَّ أبرز هذه المدن وأكثرها أهمية مدينة عمان العاصمة، والتي تقع في المناطق الوسطى من المملكة، والتي تعتبر المركز السياسي، والاقتصادي للبلاد.

تعتبر الطبيعة في الأردن من أهم مميزات هذه الدولة، فالسائر من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب سيلحظ تنوعاً طبيعياً لا نظير له. ومن أبرز المعالم الطبيعية التي تعتبر نقاط جذب رئيسية في المملكة: البحر الميت الذي يعتبر النقطة الأخفض حول العالم، وصحراء وادي رم التي تعتبر أيضاً من الأماكن الساحرة التي قلَّ أن يجد الإنسان لها مثيلاً في أية بقعة أخرى حول العالم، هذا عدا عن شاطئ العقبة، والبترا، والبحرالميت، وغيرها.

ومن أفضل الأماكن السياحية في الأردن:

1- البتراء

تعتبر مدينة البتراء القديمة أفضل الأماكن السياحية في الأردن وواحدة من عجائب الدنيا السبع، وتعرف باسم المدينة الحمراء أو المدينة الوردية، وقد كانت قديماً عاصمةً للمملكة النبطية قبل أن تصبح جزءاً من الإمبراطورية الرومانية، أعيد اكتشافها في القرن التاسع عشر بعد أن تم نساينها والتخلي عنها لعدة قرون من قبل العالم الغربي، وحالياً تتيح زيارة البتراء للزوار القيام بجولة في الحديقة الأثرية القديمة من خلال الدخول عبر الوادي الرملي المعروف باسم السيق، ومشاهدة الخزنة الرائعة التي تأتي بعد السيق والتي كانت معبداً أو قبراً ملكي، وتشمل البتراء العديد من الآثارالمهمة؛ كالمسرح الروماني والدير وشارع الوجهات.

2- وادي رم

يقع وادي رم في جنوب الأردن، وهو عبارةً عن وادٍ صحراوي معروف بمناظره الخلابة، وهو أحد مواقع التراث العالمي المحمية من قبل اليونسكو، ويتم الوصول إليه من خلال ركوب الجمال، ويتميز وادي رم بجبال الحجر الرملي ومنحدرات الجرانيت الشاهقة، والتشكلات الصخرية، وألوان الرمال والصخور الفريدة.

3- جرش

تقع مدينة جرش على بعد 50 كم تقريباً من العاصمة الأردنية عمان، وتعد موطناً لمجموعة واسعة من الآثار اليونانية الرومانية، وأطلال مدينة جرش عبارةً عن أعمدة حجرية طويلة وكتل حجرية منحوتة، وتتيح المدينة للزوار رؤية العديد من المعالم مثل: قوس هادريان الذي يعود إلى القرن الثاني، وحلبة الهيبودروم التي تعد واحدةً من أصغر حلبات الفروسية الرومانية التي تم تشييدها، ومتحف جرش الأثري الذي يضم العديد من القطع الأثرية، كما يقدم للزوار شرحاً واسعاً لنهوض وتطور مستعمرة جرش في القرون الماضية.

4- البحر الميت

يعد البحر الميت عامل جذب سياحي بحد ذاته، بحيث يتيح للزوار القيام بتجربة لا مثيل لها، ابتداءً من النزول من المنحدرات إلى أخفض بقعة على سطح الأرض ثم الوصول إلى السواحل المغطية بالملح وبعد ذلك إلى مياه البحر التي تختلف عن غيرها، وبغض النظر عن عدد المنتجعات المحلية المتوفرة في المنطقة، يتواجد على بعد كيلومترات منه العديد من المعالم الجذابة مثل جبل نيبو التاريخي الذي يتيح للزوار التمتع بالمناظر البانورامية.

5- مادبا

تقع مادبا في الجنوب من العاصمة عمان، وهي بلدة صغيرة تشتهر بهياكلها الدينيّة، وفنّها المعماريّ القديم، والمكان الأكثر شهرة فيها هو خريطة مادبا التي تمّ تشكيلها في القرن السادس من فسيفساء تُظهِر خريطة القدس، ومواقع مقدسة أخرى، وتوجد هذه الخريطة في كنيسة سانت جورج (St. George’s Church)، يمكن للسائح أن يزور منتزه مادبا الأثريّ، ومتحف مادبا.

6- عجلون

عجلون تتمتّع عجلون بأجواء رائعةٍ وهادئةٍ؛ فينجذب إليها السّياح من كافّة أنحاء العالمِ للتمتّع بغاباتها الرّائعة، والتّي تتميّز بخصوبةِ ترابها، ووفرةِ مياهها، وهي من أقدم المدن السّكانيّة، والتّي استوطنها العديد من السّكان منذ القدم، وكما توجد بها العديد من القرى، والتّي ما زالت تحتفظ بالمباني القديمة، وقلعة عجلون المميزة بهندستها العسكريّة، والإسلاميّة، والتّي توجد بأعلى قمة جبل عوف، ويلتف حولها خندقٌ عميق، والذّي يشكلُ حاجزاً يصعب اختراقه، وتوجد بها العديد من الأبراج العالية، والعديد من السّاحات الكبيرة والتّي تتسع للملايين من الخيول والجنود.

7- العَقَبة

تبلغ مساحتها 6.5 ألف كم2 وبعدد سُكّان يُقارب 188 ألف نسمة سنة 2015، للعَقَبة أهميّة اقتصاديّة مُهمّة جدّاً لأنّها تُشكّل منفذ الأردن الوحيد على البحر الأحمر، وفيها موانئ الأردنّ الوحيدة. كما تُشكّل منطقة جذب سياحيّ. كما يوجد في مُحافظة العَقَبة وادي رم ذو الطّبيعة الرمليّة والجبليّة السّاحرة. وفي جنوب العَقَبة أعلى ارتفاع في الأردن على الإطلاق مُتمثّلأ بجبل أم الداميّ.

8- السلط

السلط مدينة عريقة في التاريخ، وقد عرفت الاستيطان البشري منذ الآف السنين قبل الميلاد، فقد أهّلها موقعها الجغرافي الواقع بين وادي الأردن فقد كانت السلط قاعدة ادارية اقليمية للدولة العثمانية وزاد عدد سكانها وكثرت ثرواتهم وبنوا فيها منازل رائعة ما زالت مائلة حتى يومنا هذا شاهدة على عراقتها وازدهارها.والصحراء الشرقية لأن تكون مقراً للعديد من الحكام والقادة التاريخيين.

تقوم السلط على تلال ومنازلها مشيدة على صخور صلبة تمتاز بقوتها ومقاومتها لعوامل الزمن.وفي السلط مواقع مهمة كالمقابر الرومانية في ضواحي المدينة، وقلعة الايوبيين التي بناها المعظم عيسى بن ايوب السلطان الأيوبي عام 1198 وفيها محال للحرف اليدوية والصناعات التقليدية كصناعة الخزف والنسيج والقماش وفي السلط متحف للآثار والحياة الشعبية التي كانت سائدة في السلط تلك الأيام اضافة الى ادوات تراثية كأدوات الحراثة والفلاحة وغيرها.

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