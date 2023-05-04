من منصات عروض الأزياء استلهمي أجمل إكسسوارات صيف 2023

خلال شهر الموضة الذي عرضت فيه مجموعات ربيع وصيف 2023 اتفق العديد من المصممين على وجود قطع إكسسوارات هي بلا شك مثالية، رائجة ومناسبة لإكمال إطلالتك في هذا الصيف، فالاكسسوارات وقطع المجوهرات إما أن تكمل الإطلالة وتنقلها الى بعد اخر جميل أو قد تفسد الاطلالة برمتها.

وهي قطع لا بد من الاستثمار فيها، تستحق اقتنائها لتنسيقها مع عدة اطلالات وقد اخترنا لك أكثر قطع رائجة لهذا الصيف.

أبرز قطع إكسسوارات صيف 2023:

أصفاد للذراع Arm Cuffs

وهي بلا شك من أقوى وأكثر الاكسسوارات التي تعطي مظهرا جماليا لإطلالتك الصيفية، ارتداءها يوحي بالقوة وستشعرين وكأنك محاربة رومانية ورأينا هذه القطعة على منصات عروض الأزياء المختلفة في نيويورك وباريس ولندن ونسقت في عرض توري بيرش بطريقة رائعة مع بنطال جينز وقميص أبيض مما أضفى طابع عملي لهذه القطعة.

أقراط الثريا chandelier earrings

شكلت الأقراط المتدلية بأطوال مبالغ فيها أو ما يعرف أكثر بأقراط الثريات صيحة موضة ضخمة عامي 2018 و2019 والآن في صيف 2023 فقد برزت في واجهة عروض الأزياء العالمية واقتنتها الكثير من نجمات السوشال ميديا والتي أتى بعضها مرصع بالأحجار فضية اللون ومنها ما هو مصنوع من مواد مثل المطاط والبي في سي والريش وهي جميعها أنيقة وجريئة تعطي وتضيف الكثير لاطلالتك ما اذا نسقت بالطريقة المثلى.

الحلي الضخمة

الأكبر هو الأفضل في هذا الموسم، مع الأقراط الضخمة في Tom Ford والأساور السميكة جدا في LaQuan Smith، نتوقع أن تكون هذه الاكسسوارات الضخمة هي اختيارات الحفلات والمناسبات لاطلالة جريئة.



السلاسل السميكة

موضة مستمرة منذ ما يقارب السبع سنين توحي بقوة لا نهائية وبخيارات واسعة وجميلة وبطبيعة أسعار مختلفة مناسبة لجميع الفئات، قطع السلاسل السميكة على اختلافها فانها خيارك المثالي للحصول على اطلالة لا تشوبها شائبة من اللون الفضي الى الذهبي، الأسود والأبيض جميعها قطه ممكن أن تنسق مع إطلالاتك لتبقى معك من الصباح الباكر إلى نهاية اليوم فمن السهل جدا تنسيقها مع لباس يومي بسيط من بنطال دينيم وتي شيرت أبيض أو حتى مع فستان مكشوف من الرقبة.